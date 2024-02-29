Елена Зеленская продемонстрировала элегантный деловой ансамбль (фото)

Супруга Владимира Зеленского встретилась с британскими союзниками. Первая леди рассказала о помощи с их стороны.

Елена Зеленская прибыла с визитом в Великобританию. Снимками первая леди Украины делится в Instagram.

Жена Владимира Зеленского рассказала о расстрелянной россиянами машине скорой помощи с Херсонщины. Авто вместе с работниками Бериславской больницы, которые выжили во время бомбежки осенью 2023 года, прибыли в Великобританию в рамках Ukraine Solidary Project, чтобы свидетельствовать, как захватчики атакуют медицинские учреждения, врачей и пациентов в Украине.

Также Елена Зеленская рассказала, что британские союзники передали Украине почти 60 новых автомобилей скорой помощи, 4,2 млн доз лекарств и другие медицинские товары.

"Во время визита в Лондон имела возможность поблагодарить за это министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании Викторию Аткинс. Во времена, когда медицинская инфраструктура и ее работники подвергаются целенаправленным атакам российских ракет, для наших медиков очень важна поддержка коллег", — отметила жена украинского президента.

Во время визита в Соединенное Королевство Елена Зеленская продемонстрировала черный деловой образ, который состоял из прямых брюк и пиджака. К лаконичному ансамблю она добавила клетчатую рубашку и серьги. Волосы жены Владимира Зеленского были распущены.

Елена Зеленская в Великобритании

"Благодарны британским друзьям, которые становятся рядом в спасении жизней. Продолжаем спасать вместе", — добавила первая леди.

Елена Зеленская в Великобритании

Напомним, Елена Зеленская призналась, как часто видится с мужем.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской с президентом Латвии.