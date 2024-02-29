Звезда сериала "Умерь свой энтузиазм" Ричард Льюис умер от сердечного приступа

Ричард Льюис скончался в возрасте 76 лет. Ранее ему поставили диагноз болезнь Паркинсона.

Американский актер и стендап-комик Ричард Льюис, прославившийся своей ролью в фильме "Умерь свой энтузиазм", умер в возрасте 76 лет, сообщает Мirror.

Культовый актер скончался 27 февраля вечером в своем доме в Лос-Анджелесе от сердечного приступа. В апреле 2023 года Ричард сообщил, что после сканирования мозга у него диагностировали болезнь Паркинсона. Его публицист Джефф Абрахам объявил в среду, 28 февраля, печальную новость о его смерти. В своем заявлении Джефф сказал: "Его жена Джойс Лапински благодарит всех за любовь, дружбу и поддержку и просит в настоящее время соблюдать конфиденциальность". Комик Альберт Брукс написал: "Покойся с миром, Ричард Льюис. Гениально забавный человек, по которому все будут скучать. Мир нуждается в нем сейчас больше, чем когда-либо".

Ричард сделал чрезвычайно успешную карьеру актера, писателя и комика. Он сыграл Марти Голда, романтического главного героя вместе с Джейми Ли Кертисом в сериале "Все, кроме любви", и невротического принца Джона в фильме Мела Брукса "Робин Гуд: Мужчины в трико". Затем он снялся вместе с Ларри Дэвидом в сериале "Умерь свой энтузиазм".

Дэвид недавно коснулся проблем со здоровьем своего "большого друга", сообщив, что Ричард не сможет присутствовать на премьере 10-го сезона сериала "Умерь свой энтузиазм", которая состоялась 31 января. Всего 10 дней назад Ричард в последний раз зашел на X, чтобы похвалить "Умерь свой энтузиазм". "Какая ночь! Мне понравился третий эпизод", — написал он.

Ранее Ричард Льюис поделился с поклонниками информацией о своем здоровье и планами на будущее: "К счастью, болезнь прогрессирует очень медленно, а я принимаю правильные лекарства, и это круто. Я просто хотел, чтобы вы знали, что это именно так. Я закончил со стендапом, я просто сосредотачиваюсь на писательстве и актерстве. У меня болезнь Паркинсона, но я нахожусь под присмотром врача, и все в порядке. Я люблю свою жену, своего маленького щенка, люблю всех своих друзей и поклонников".

Ричард был известен тем, что носил полностью черную одежду. Он рассказал GQ, что его фирменный образ появился случайно после того, как в детстве он посмотрел телевизионный вестерн Have Gun — Will Travel. Comedy Central назвал Льюиса одним из 50 лучших стендап-комиков всех времен, и он был включен в список самых влиятельных юмористов 20-го века по версии журнала GQ.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что умер Крис Готье, звезда сериалов "Однажды в сказке" и "Сверхъестественное". Крис Готье скончался в 48 лет. Актер снимался во многих популярных сериалах.