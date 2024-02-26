Умер Крис Готье, звезда сериалов "Однажды в сказке" и "Сверхъестественное"

Крис Готье скончался в 48 лет. Актер снимался во многих популярных сериалах.

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Крис Готье, актер, известный по сериалам "Тайны Смоллвилля", "Эврика", "Сверхъестественное" и многих других, умер в 48 лет. Актер умер в пятницу утром после непродолжительной болезни. Ранее звезда сериала "Сверхъестественное" Марк Шеппард признался, что перенес шесть сердечных приступов. Об этом пишет PEOPLE.

Готье умер "внезапно и неожиданно" 23 февраля после непродолжительной болезни, сообщил его менеджер TV Line Sunday. Смерть канадского актера английского происхождения также подтвердила его агентство TriStar Appearances в заявлении, полученном PEOPLE.

Крис Готье в сериале "Сверхъестественное" Фото: IMDB

"Мы можем подтвердить, что наш друг и клиент Крис Готье скончался в пятницу утром, 23 февраля, в возрасте 48 лет после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении.

"Как любимый характерный актер из Ванкувера, Крис поделился своими талантами со многими из нас как на телевидении, так и в кино. Его потерю ощущают не только его поклонники, но и те из нас, кому посчастливилось знать его лично. От имени его семьи мы просим соблюдать конфиденциальность в это время", — отметили в агентстве.

Крис Готье в сериале "Тайны Смоллвилля" Фото: IMDB

Крис Готье не получал главных ролей, но он сыграл множество интересных персонажей второго плана. Его агент Колвин отметил: "Крис был буквальным определением характерного актера из учебника. Возможно, вы не знали его имени, но вы знали его лицо, вы знали его голос, и вы знали, что, если бы он появлялся на экране, то вас ожидало интересное зрелище".

Крис Готье появлялся в сериалах "Сверхъестественное", "Остров Харпера", "Джо Пикетт" и "Однажды в сказке", в которых он сыграл Уильяма Сми, основанного на персонаже Питера Пэна, в 14 эпизодах.

Крис Готье в сериале "Однажды в сказке" Фото: IMDB

Он также снялся в таких фильмах, как "Хранители", "40 дней и 40 ночей", а также во многих рождественских фильмах Hallmark.

У Готье остались жена Эрин и двое сыновей, Бен и Себастьян.

Напомним, ранее скончался американский актер Кеннет Митчелл, известный зрителям по фильмам "Звездный путь" ("Star Trek"). Кеннет пять лет болел боковым амиотрофическим склерозом. Актеру было 49 лет.