Лидер "Скай" показал редкое фото со взрослой дочерью
Олег и Татьяна Собчук сфотографировались в метрополитене. Для повседневной прогулки в городе дочь и отец даже подобрали одежду в похожей цветовой гамме.
Олег Собчук — солист группы "Скай" — показал фотографию со своей дочерью Татьяной. На снимке, который музыкант опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram, девушка очень похожа на отца, что и заметили пользователи.
На фотографии отец и дочь запечатлены в метрополитене. Музыкант одет в черную куртку и серый шарф. Его дочь выбрала теплую серую кофту, на которую надела верхнюю одежду в черно-белую клетку. В качестве головного убора Татьяна отдала предпочтение светло-серым меховым наушникам.
Сам Олег Собчук подписал фотографию кратко: "Доця моя родная" и поставил смайлики в виде сердечек.
Пользователи соцсети оценили семейный снимок и нашли, что Татьяна очень похожа на своего отца:
- "Как похожи между собой. Цвет глаз одинаковый".
- "Красивые такие".
- "Кайфовые вместе".
- "Как две капли воды".
Татьяна — старшая дочь фронтмена группы "Скай" и его уже бывшей жены Марии. Родилась в 2003 году.
В начале февраля 80-летний Роберт Де Ниро показал редкое фото с 10-месячной дочерью. Издание опубликовало фото актера с девочкой, а рядом – снимок Де Ниро с его отцом, художником-абстракционистом-экспрессионистом Робертом Де Ниро-старшим, в детстве. Если посмотреть на снимки, угадывается сходство между отцом и дочерью.
Напомним, во второй половине декабря 2023 года Дэвид Бекхэм показал нью-йоркские кадры с дочерью Харпер. Звездный отец с наследницей позировали на фоне небоскребов и елки.