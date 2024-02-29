Елена Зеленская встретилась с королевой Великобритании Камиллой (фото, видео)
Первая леди поблагодарила за поддержку украинского народа. На встрече короля Чарльза III, который сейчас лечится от рака, не было.
Елена Зеленская встретилась с королевой Великобритании Камиллой. Об этом первая леди сообщила в своем Instagram.
"Во время визита в Великобританию рада встретиться с Ее Величеством Королевой Камиллой", — отметила жена Владимира Зеленского.
Украинская первая леди рассказала, что поблагодарила британскую королевскую семью и все Соединенное Королевство за поддержку Украины, за приют 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними, ведь король Чарльз III и королева Камилла не раз посещали Украинский центр в Лондоне.
"Уверена, наши народы имеют общие ценности: жизнь, свободу, демократию. Продолжаем отстаивать их вместе", — написала Елена Зеленская.
Для встречи в Кларенс-хаусе первая леди выбрала черные прямые брюки и кремовый жакет украинского бренда Litkovska. На ногах жены президента Украины были темные туфли на каблуках.
Тем временем королева Камилла продемонстрировала темно-синее платье. Самого короля Чарльза III, который сейчас лечится от рака и довольно редко появляется на публике, на встрече не было.
"Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием", — добавила Елена Зеленская.
Напомним, король Великобритании Чарльз III выразил поддержку народу Украины в день второй годовщины российского полномасштабного вторжения.
Также Фокус писал о появлении Елены Зеленской на коронации Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года.