Критики дали свою оценку фильму "Дюна: Часть вторая"

Обозреватели отмечают высочайший уровень профессионализма режиссера и отмечают то, как мастерски он усилил вторую часть картины.

Еще до своего выхода на большие экраны "Дюна: Часть вторая" завоевала абсолютную симпатию кинокритиков, набрав 96% на Rotten Tomatoes и немало похвальных откликов в крупнейших изданиях.

Рецензии рисуют эпическую картину качества сиквела как с точки зрения повествования, так и с точки зрения зрелищности, и доказывают, что вторая часть серии намного лучше первой. Эпический научно-фантастический фильм 2024 года, снятый Дени Вильневом по сценарию Вильнева и Джона Спейтса, является второй частью двухсерийной адаптации Вильнева книги Фрэнка Герберта 1965 года.

Критики называют фильм "захватывающим, "гипнотическим" и "выдающимся подвигом научно-фантастического кино" с захватывающим сюжетом. В большем количестве обзоров утверждается, что эпический научно-фантастический фильм 2024 года не боится исследовать сложности персонажей, содержит захватывающие последовательности действий и включает актуальные темы. Научно-фантастические проекты часто игнорируют свои истории в пользу создания уникального и захватывающего сюжета, однако в "Дюне 2" это уравновешено.

В фильме много спеццеффектов, но они не перебивают основной сюжет

В своем обзоре для The New York Times Манохла Даргис пишет, что Дени Вильнев пошел еще дальше и дальше в своем продолжении.

"Действие происходит после первого фильма. Продолжение смело и быстро возобновляет историю, демонстрируя одновременно фантасмагорические и знакомые видения. Подобно герою с лихой прической Тимоти Шаламе, который управляет чудовищными песчаными червями по пустыне, как возничий, Вильнев приручил Левиафана. Искусство кинематографического зрелища живо и потрясающе в "Дюне: Часть вторая"", – отмечает она.

По ее словам, режиссер снова позволил себе массу вольности в адаптации 528-страничного романа Герберта. Он сократил или вырезал персонажи, сюжетные линии и объемы диалогов, однако это не сделало фильм неполным.

Особое внимание Даргис уделила игре Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес) и Зендеи (Чани):

"Шаламе и Зендея составляют привлекательный дуэт, и эти двое актеров с ощутимой легкостью подходят друг другу, поскольку их персонажи сближаются. На обоих актеров приятно смотреть, они столь же смотрибельны и гламурны, как старомодные голливудские звезды".

Критьики отмечают потрясающую игру Тимоти Шаламе и Зендеи Фото: Скриншот

В свою очередь Брайан Таллерико, президент Чикагской ассоциации кинокритиков отмечает:

"Дюну: Часть вторая" в преддверии ее выхода сравнивают с "Империей наносит ответный удар", и это не совсем верно. Лучшее сравнение — "Властелин колец: Две башни", еще один фильм, который основывался на том, что мы знали о персонажах из первого фильма, добавил несколько новых и действительно усилил ощущение непрерывной битвы и опасности. Как и в обоих фильмах, третья глава кажется неизбежной. Критикам придется придумать новый синоним слову "массивность"".

Таллерико отмечает, что сюжет картины, несомненно, богаче, чем в первом фильме, но его главные достоинства снова находятся на уровне ремесла. "Грейг Фрейзер, впервые получивший "Оскар" за операторскую работу, превосходит свою работу потрясающим использованием цвета и света.

"Дело в том, как солнце падает на лицо Шаламе под определенным углом, или в совершенно разных палитрах, которые отличают Харконненов и Свободных. Коричневые и синие цвета пустынной культуры кажутся не столько сухими, сколько приземленными и тактильными, в то время как мир Харконнен настолько лишен цвета, что зачастую он буквально черно-белый — даже то, что похоже на фейерверк, взрывается, как будто кто-то бросает бесцветную краску в стену. Оскароносная музыка Ханса Циммера в первом фильме показалась мне немного преувеличенной, но он умело различает культуры здесь, находя больше металлических звуков для холодных Харконненов, чтобы уравновесить горячую музыку Свободных. Наконец, эффекты и звуковое оформление на этот раз кажутся более плотными, а хореография боев напоминает, насколько плохо это было сделано в других блокбастерах", – объясняет он.

"Вильнев привносит страсть и детали в проект, пропитанный кинематографическими легендами и знаниями. Заброшенный фильм Алехандро Ходоровски 1970-х годов "Дюна" остается мучительным вопросом "а что, если"; Адаптация Дэвидом Линчем научно-фантастической эпопеи Герберта в 1984 году была амбициозной, но по большей части отвергнутой хорошей попыткой. Не помогло и то, что Джордж Лукас, похоже, поднял большую часть сюжета и общей атмосферы книги, создав "Звездные войны", наполнив ее щедрой порцией ностальгии и игривого юмора. Фильмы Вильнева "Дюна" заслуживают восхищения хотя бы своей верностью и амбициями", – добавляет Энн Хорнадэй из Washington Post.

Мировая премьера фильма "Дюна: часть вторая" стартовала в мировом прокате 29 февраля.

Ранее Фокус писал, почему стоит пойти на этот фильм.