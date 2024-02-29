Принц Гарри подал в суд на Министерство внутренних дел из-за угроз Аль-Каиды

Герцог Сассекский хочет обжаловать решение о понижении уровня его личной безопасности. Принц настаивает, что не "просит преференций".

Принц Гарри подал иск против Министерства внутренних дел Великобритании из-за решения, принятого в феврале 2020 года. Он считает, что в Британии ему должна быть предоставлена ​​другая степень защиты. После того, как опубликовал свою книгу мемуаров "Запасной", талибы выступили с официальным заявлением, назвав принца трусом. В мемуарах Гарри рассказывал, что убивал боевиков Талибана в Афганистане. После и Аль-Каида призвала убить принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский хочет обжаловать решение Высокого суда после того, как он подал иск в связи с решением о понижении уровня его личной безопасности, финансируемой налогоплательщиками, во время его визита в Великобританию.

Гарри подал в суд в связи с решением Исполнительного комитета по защите королевской семьи и общественных деятелей после того, как ему сказали, что ему больше не будет предоставляться "такая же степень" финансируемой государством защиты, когда он будет в Великобритании.

Суд также услышал, что его директор по европейской безопасности перед поездкой в ​​Великобританию в марте прошлого года указал, что Аль-Каида недавно призывала его убить.

Сообщается, что террористическая группа заказала смерть Гарри после того, как он написал об убийстве 25 боевиков Талибана в Афганистане в своей скандальной книге "Запасной" в январе 2023 года.

Принц Гарри в Афганистане Фото: Getty

Но на слушаниях в Лондоне в декабре правительство настояло на том, чтобы иск 39-летнего Гарри был отклонен.

Но представитель Гарри заявил, что подаст апелляцию, добавив, что он "не просит о преференциях, а о справедливом и законном применении собственных правил". Герцогу сначала понадобится судья, который даст ему зеленый свет на обращение в Апелляционный суд.

Изменение статуса принца Гарри произошло после того, как он перестал быть "постоянным работающим членом королевской семьи".

Бывший министр вооруженных сил заявил сегодня, что решение Высокого суда было правильным и что британские налогоплательщики не должны быть "обременены оплатой" принца Гарри.

Лорд Эндрю Роботэн, служивший в гвардии Колдстрима, также сказал, что герцог Сассекский повел себя неразумно, написав в своей книге "Запасной" об убийстве 25 боевиков Талибана в Афганистане.

Он сказал: "Это человек, который решил покинуть королевскую семью, который решил за деньги написать книгу, хвастаясь тем, сколько людей он убил. Он сказал, что убил 20 человек. Я думаю, что это было неразумно говорить".

"Если был известный источник в разведке, говорящий, что он находится в опасности, это одно, но это не так. Большую часть времени он проводит в Монтесито в Калифорнии, где он может нанимать или не нанимать охранников для очень крупных сделок, которые он заключал с Netflix. Но я не думаю, что британских налогоплательщиков надо обременять оплатой его безопасности, поскольку Британия ему, похоже, все равно не нравится", — заявил Роботэн.

Суду также сообщили, что Гарри считает, что его дети — принц Арчи и принцесса Лилибет — не могут "чувствовать себя как дома" в Великобритании, если там "невозможно обеспечить их безопасность".

Ранее в этом месяце Гарри урегулировал оставшуюся часть своего иска о взломе телефона против газет Mirror Group.

Последний раз принц Гарри приезжал в Великобританию 6 февраля без своей семьи после того, как узнал о болезни своего отца.

Ранее в этом месяце Гарри рассказал в интервью программе "Доброе утро, Америка" (GMA) на канале ABC, что он подумывал о том, чтобы стать гражданином США после переезда в Калифорнию.