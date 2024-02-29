Рэпер Snoop Dogg появился в украшении за 5 тыс грн: при чем тут Украина (фото)

Snoop Dogg уже не один раз был замечен в подвеске украинского дизайнера Андрея Хромченко. Она представляет собой подсолнух с желтыми и одним синим лепестком, в который вплетен знак Peace.

Американский рэпер Snoop Dogg вышел в свет в сине-желтой кофте и с украшением под названием Peace for Ukraine Necklace. Фотографию рэпер и актер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Snoop Dogg появился с украшением в виде цветка подсолнуха и знака Peace, сочетаю его с синей кофтой на замке, на которой белой краской был написан его никнейм.

Рэпер Snoop Dogg показал украшение в виде украиснкого подсолнечника Фото: Snoop Dogg/ Instagram

На другом фото рэпер также изображен с подвеской в виде подсолнуха. Но в этот раз он предпочел носить ее как дополнение к спортивному костюму в серых оттенках и белой рубашке.

Snoop Dogg решил сочетать подвеску к костюмом в спортивном стиле Фото: Snoop Dogg/ Instagram

А еще на одном снимке популярный американский рэпер запечатлен в белой майке, которую он также дополнил позолоченной подвеской Peace for Ukraine Necklace

Белую майку Snoop Dogg дополнил украшением в поддержку Украины Фото: Snoop Dogg/ Instagram

Что известно об украшении Peace for Ukraine Necklace

Нестандартное украшение разработал украинский 3D-дизайнер Андрей Хромченко совместно с калифорнийским брендом King Ice. На сайте последнего говорится о том, почему для создания новой подвески выбрали концепт подсолнечника.

"Подсолнух, национальный цветок Украины, стал широко признанным символом сопротивления, единства и надежды, противопоставленным российскому вторжению в страну. На этом изделии изображен символ мира. Каждый лепесток индивидуально отлит из камней, повторяющих органические формы и добавляющих невероятное количество деталей. Синий лепесток среди желтых представляет собой флаг Украины", — объясняют создатели украшения.

Подвеска выполнена из латуни и покрыта 14-каратным золотом. При создании Peace for Ukraine Necklace было также использовано 865 камней желтого, белого, черного и синего цветов, которые имитируют бриллианты категории VVS. Вес украшения составляет 44,9 г, а цена — ₴5,790 грн.

Подвеска Peace for Ukraine Necklace от калифорницского бренда Фото: King Ice Подвеска Peace for Ukraine Necklace от калифорницского бренда Фото: King Ice

Кто такой Snoop Dogg

Snoop Dogg (Келвин Кордозар Брадус-младший) — американский рэпер и актер. Его известность восходит к 1992 году, когда он появился на дебютном сольном сингле Dr. Dre Deep Cover, а затем на дебютном сольном альбоме Dre The Chronic. С тех пор Снуп продал более 23 миллионов альбомов в Соединенных Штатах и 35 миллионов альбомов по всему миру. Его награды включают American Music Awards, премию "Эмми Прайм-Тайм" и 17 номинаций на премию "Грэмми". Снуп известен своей манерой исполнения — ленивая, подчеркнуто спокойная, с растянутыми словами и ритмичной лирикой. В 2012 году перешел в растафарианство и начал играть в стиле регги, взяв себе псевдоним Snoop Lion, а в 2013 году снова вернулся к рэпу под псевдонимом Snoop Dogg.

Напомним, в середине октября 2023 года Мадонна поддержала Украину во время концерта в Лондоне. Королева поп-музыки вышла на сцену в шляпе от украинского дизайнера и спела, завернувшись в сине-желтый флаг.

А в феврале 2022 года репер Оксимирон поддержал Украину и призвал Россию остановить войну. Он назвал войну в Украине катастрофой и преступлением, заявив, что отменяет свои концерты и не может развлекать слушателей, пока в Украине гибнут люди.