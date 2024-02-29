Никола Пельтц сходила на обед с мужем и продемонстрировала свой безупречный стиль (фото)

Никола Пельтц вместе со своим мужем и звездной свекровью сейчас находится во Франции. Все ожидают, что она примет участие в показе Виктории Бекхэм.

Американская актриса Никола Пельц продемонстрировала свое безупречное чувство стиля, отправляясь на обед с мужем Бруклином Бекхэмом во время Недели моды в Париже в среду, 28 февраля, сообщает Daily Mail.

29-летняя знаменитость продемонстрировала свой пресс в белой укороченной шубе из искусственного меха в сочетании с брюками в тонкую полоску с низкой посадкой. Она увеличила свой рост, одев массивные черные ботинки на каблуках. Образ Никола дополнила солнцезащитными очками в стиле 90-х.

Тем временем 24-летний Бруклин выбрал повседневную одежду. Он был одет в темно-синий кардиган, широкие брюки и белую футболку.

Нужно отметить, что это не первый случай, когда Никола выбирает полушубок из искусственного меха. На прошлой неделе она продемонстрировала образ в красном коротком полушубке с длинным мехом.

Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

Ранее, 27 февраля, ее свекровь Виктория намекнула, что Никола примет участие в показе ее коллекции. 49-летняя модельер, которая в настоящее время вынуждена ходить на костылях после того, как сломала ногу, прижалась к Николе, когда они позировали для милого селфи в зеркале.

"Подготовка к показу и примерка в Париже!! Целую @NicolaAnnePeltzBeckham xx", — написала модельер.

Никола выглядела невероятно в прозрачном тюлевом платье, которое подчеркивало ее стройные ноги, которые еще больше удлинялись парой высоких белых каблуков. Американская актриса красиво уложила свои темные локонами, а на руке сверкнула огромным обручальным кольцом с бриллиантом. Тем временем Виктория выбрала облегающий черный ансамбль.

Ранее сообщалось, что Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм посетили гала-вечер. Звездные супруги стали гостями популярного среди звезд события.