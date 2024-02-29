"Зал испуганных лиц": Забужко шокировала европейцев на Берлинале звуком воздушной тревоги (видео)

Писательница не скрывает от журналистов то, что звук сирены не был случайностью. Оксана Забужко использовала его намерено, как художественный ход, чтобы заставить европейцев прочувствовать атмосферу, в которой живут миллионы украинцев.

Украинская писательница Оксана Забужко намерено включила сигнал воздушной тревоги, когда выступала на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля. Об этом она рассказала в интервью DWUkrainian.

Все началось с того, что собравшиеся на пресс-конференции были шокированы, когда в зале раздался звук тревоги. Оказалось, что это было извещение на телефоне украинской писательницы и литературоведа Оксаны Забужко, вошедшей в состав международного жюри конкурса Берлинского кинофестиваля.

В разговоре с журналистами Забужко признала, что включила этот звук намерено, поскольку, по ее словам, иногда необходимо убеждать не словом, а художественным образом. Автор рассказала, что когда зал услышал этот звук, она видела страх в глазах присутствующих.

"Я должна объяснить, что сирену я себе отложила перед тем, как заходила на пресс-конференцию. То есть это была заготовка. Отбой был немного перед тем. Да, это была домашняя заготовка. И я просто ждала момента, когда с ней можно будет въехать", — сказала писательница и литературовед.

Она добавила, что именно этот эпизод стал наиболее цитируемым на пресс-конференции. Забужко подчеркнула, что художественный образ может быть эффективным инструментом в убеждении аудитории. Она считает, что этот случай продемонстрировал, насколько важно иногда использовать не слова, а художественные средства для коммуникации.

"Момент тот, когда они замерли, вот действительно замерли, и я увидела целый зал испуганных лиц. И подумала, ага, ну прекрасно, значит сработало. Бывают ситуации, когда надо убеждать не словом", — отметила писательница.

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