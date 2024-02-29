Принцесса Шарлотта рассказала о своем любимом животном, которого многие боятся

Внучка короля Великобритании пообщалась с известным натуралистом. Он объяснил, почему люди так боятся пауков.

Принцесса Шарлотта и ее братья в беседе с британским телеведущим и натуралистом, одним из пионеров документальных фильмов о природе, сэром Дэвидом Аттенборо поделились своей страстью к животным. Внучка короля Чарльза ІІІ рассказала, что ее любимое животное — то, которое живет везде и его боятся многие люди, сообщает Мirror.

Юная принцесса рассказала о своей любви к насекомым. Она поделилась с сэром Дэвидом, что ей особенно нравятся пауки. Он ответил, что тоже их фанат: "Я люблю пауков, я так рад, что они вам нравятся".

В простой форме натуралист рассказал детям об этих интересных насекомых. Он предложил им понаблюдать за пауками: какие у них лапки, как они двигаются, как строят свою паутину.

"Я думаю, что они замечательные. Почему люди их так боятся? Я думаю, это потому, что у них на самом деле восемь ног, а это намного больше, чем у нас. Если у вас есть восемь ног, вы можете передвигаться в любом направлении, поэтому вы никогда не можете быть уверены, в какую сторону пойдет этот паук", — рассказал телеведущий.

Дэвид Аттенборо также объяснил, почему пауки так не нравятся людям, а многие их очень боятся.

"Он может пойти туда или сюда… поэтому людям они не нравятся, а еще больше им не нравятся их волосатые ноги. Но пауки такие умные. Вы когда-нибудь видели, как один пытается построить свою паутину? Это необычно. Попробуйте и посмотрите, как они это делают, это чудесно", — отметил Дэвид.

Принц Луи спросил сэра Дэвида, какое у него любимое животное, на что телеведущий ответил: "Я думаю, что мне больше всего нравятся обезьяны, потому что они такие забавные. Они могут прыгать куда угодно… некоторые кусаются, но, если быть немного осторожным, они вас не тронут. Они такие потешные и мне очень нравятся".

Ранее принц Уильям рассказал журналистам, что Шарлотта является большим поклонником единорогов. Когда его спросили, думает ли он, что они существуют. Он шутя ответил: "Ну, я думаю, если бы вы поговорили с моей дочерью, она бы сказала, что они настоящие. Но это — коммерческая тайна, поэтому я не могу комментировать".

Напомним, 19 февраля Фокус писал о том, как изменится титул принцессы Шарлотты, когда ее отец станет королем. Королевские эксперты говорят, что принцесса Шарлотта может быть вынуждена отказаться от своих титулов, если ее отец станет королем. Однако, она может получить титул королевской принцессы позже.