Принцесса Шарлотта стала самым богатым ребенком в мире (фото)

Принц Джордж, второй в очереди на британский престол, оказался на втором месте. Принц Луи занял девятую строчку.

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Восьмилетняя принцесса Шарлотта стала самым богатым ребенком в мире. Об этом говорится в исследовании Outdoor Toys.

Состояние дочери будущего короля Великобритании сейчас оценивают в 3,9 млрд фунтов стерлингов. Она даже обогнала своего старшего брата, принца Джорджа, который является вторым в очереди на британский престол после отца Уильяма.

В исследовании Outdoor Toys старшие наследники принца и принцессы Уэльских заняли первое и второе места. Состояние десятилетнего Джорджа оценивается в 2,8 млрд фунтов стерлингов.

Исследование Outdoor Toys Фото: скріншот

Специалисты считают, что именно Кейт Миддлтон увеличила чистый капитал своей дочери, поскольку "модный выбор королевской семьи значительно влияет на модные тенденции". Супругу принца Уильяма считают "самой мощной королевской модницей", а предметы одежды, которые носит принцесса Уэльская, стали более популярными в США на 38 процентов. По ее стопам идет единственная дочь Шарлотта.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой Фото: Getty Images

Младший сын принца Уильяма и его жены Кэтрин, пятилетний принц Луи, занял девятое место с состоянием в 98 млн фунтов стерлингов.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty

Вслед за королевскими наследниками идет годовалый сын Рианны и A$AP Rocky, Ризза Ателастон Майерс, который занял третье место с состоянием в 943,5 млн фунтов стерлингов.

За ним следует дочь Бейонсе Блю Айви Картер. На пятом месте оказалась дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта Сторми Уэбстер, а за ней — ее двоюродная сестра Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Напомним, принцесса Шарлотта проявляет особую дисциплину и соблюдение королевских правил.

Также Фокус писал о титуле принцессы Шарлотты, когда Уильям станет королем.