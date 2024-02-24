Принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі (фото)
Принц Джордж, другий у черзі на британський престол, опинився на другому місці. Принц Луї посів девʼяту сходинку.
Восьмирічна принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі. Про це йдеться в дослідженні Outdoor Toys.
Статки доньки майбутнього короля Великої Британії наразі оцінюють у 3,9 млрд фунтів стерлінгів. Вона навіть обігнала свого старшого брата, принца Джорджа, який є другим у черзі на британський престол після батька Вільяма.
У дослідженні Outdoor Toys старші спадкоємці принца та принцеси Уельських посіли перше і друге місця. Статки десятирічного Джорджа оцінюють у 2,8 млрд фунтів стерлінгів.
Фахівці вважають, що саме Кейт Міддлтон збільшила чистий капітал своєї доньки, оскільки "модний вибір королівської родини значно впливає на модні тенденції". Дружину принца Вільяма вважають "найпотужнішою королівською модницею", а предмети одягу, які носить принцеса Уельська, стали більш популярними в США на 38 відсотків. Її стопами йде єдина донька Шарлотта.
Менший син принца Вільяма та його дружини Кетрін, пʼятирічний принц Луї, посів дев’яте місце зі статками в 98 млн фунтів стерлінгів.
Слідом за королівськими спадкоємцями розташувався однорічний син Ріанни та A$AP Rocky, Різза Ателастон Маєрс, який посів третє місце зі статками в 943,5 млн фунтів стерлінгів.
За ним йде донька Бейонсе Блю Айві Картер. На п'ятому місці опинилася донька Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта Стормі Вебстер, а за нею — її двоюрідна сестра Норт Вест, донька Кім Кардашʼян і Каньє Веста.
Нагадаємо, принцеса Шарлотта проявляє особливу дисципліну та дотримання королівських правил.
Також Фокус писав про титул принцеси Шарлотти, коли Вільям стане королем.