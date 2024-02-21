Принцеса Шарлотта "знає правила" та контролює братів, — експертка

На думку експертки, Кейт Міддлтон та принц Вільям демонструють відповідальне батьківство. Їхні діти ростуть в умовах дотримання королівського протоколу, проте Шарлотта, Джордж та Луї також мають багато часу для ігор.

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Принцеса Шарлотта тримає братів, принца Джорджа та принца Луї, під контролем, стверджує експертка з виховання дітей. Про це пише HELLO!

Всесвітня експертка з питань батьківства Джо Фрост каже, що восьмирічна спадкоємиця принца та принцеси Уельських "знає, як підтримувати хороше становище" в сім’ї, включаючи своїх братів — пʼятирічного принца Луї та десятирічного принца Джорджа.

Наразі принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та їхні троє дітей живуть у котеджі Аделаїда у Віндзорі. Вони переїхали з Кенсінгтонського палацу в Лондоні за кілька тижнів до смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Згодом вони також отримали нові титули та стали Уельськими.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Майбутній король Великої Британії та його кохана раніше розповідали, що виховують своїх трьох спадкоємців з глибоким усвідомленням королівського протоколу, і що для всього є час і місце. Таким чином, пані Фрост помітила, що Шарлотта "знає правила" і часто нагадує своїм братам, що і коли робити.

Втім, на думку фахівчині, до всіх трьох дітей ставляться однаково, що є "відносним до будь-якої сім’ї", попри те, що Джордж є майбутнім британським королем. Фрост зазначила, що є чіткі докази "відповідального батьківства" з боку принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Принц Луї, принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty

"Шарлотта знає правила. Вона посередині. Вона знає, як утримувати всіх у хорошому стані. Бувають моменти, коли я спостерігала за Джорджем, а він дивився на свою сестру, і, мабуть, був роздратований з нею одну хвилину, а потім вдячний, що вона тут і може нагадати йому про речі, коли він також усе це розуміє", — розповідає експертка з виховання дітей.

Далі вона сказала, що можна спостерігати "обізнаність" і що двоє старших дітей, зокрема Джордж, "отримують інформацію". Первісток Уельських "навчається дрібницям тут і там" і має ідеальні зразки для наслідування від дідуся, британського короля Чарльза ІІІ та батька Вільяма. Джордж навіть виконав роль пажа на коронації монарха 6 травня 2023 року, ставши наймолодшим у цій ролі.

Принц Джордж на коронації дідуся Фото: Getty Images

Також Фрост вважає: "Вони виховуються з розумінням королівських процедур і протоколів. І вони виховуються, щоб розуміти, що є час і місце… У них є чудовий баланс між цим і за зачиненими дверима, без сумніву, вони грають в ігри та веселять одне одного, як це роблять брати й сестри, дражнять одне одного, розважаються, печуть печиво та бувають на природі".

Принцеса Шарлотта з домашнім улюбленцем Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Експертка з виховання додала, що принц Вільям і Кейт Міддлтон ніколи не будуть міркувати про концепцію "спадкоємця і запасного", про що дядько їхніх дітей, принц Гаррі, розповідав у скандальних мемуарах "Запасний".

Шарлотта також відома тим, що часто допомагає іншим. Не лише своїм братам, а й іншим дітям у школі.

"Вона добра до дітей молодшого віку, і вона дуже популярна (у школі, — ред.)", — розповідав інсайдер.

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

Нещодавно єдина донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма навіть влаштувала мамі спа-день, адже принцеса Уельська наразі відновлюється після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в січні 2024 року. Можливо, Шарлотта робила мамі манікюр, зачіску.

Принц Вільям наразі перший у черзі на британський престол. За ним йдуть його діти — Джордж, Шарлотта та Луї. Оскільки королю Чарльзу ІІІ діагностували рак, його старший син наразі виконує більше публічних обовʼязків. Разом з цим, Вільям доглядає дружину після операції та трьох їхніх спадкоємців.

Нагадаємо, як онуки розважають короля Чарльза ІІІ, який лікується від раку.

Також Фокус писав про схожість між принцесою Анною та принцесою Шарлоттою.