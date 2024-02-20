Принцеса Шарлотта по-особливому доглядає за Кейт Міддлтон після операції

Дружина майбутнього короля Великої Британії в січні 2024 перенесла операцію на черевній порожнині. Наразі вона одужує у Віндзорі.

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Принцеса Шарлотта зробила все можливе, щоб підтримати свою маму Кейт Міддлтон під час її одужання після операції. Про це пише ОК.

Виявилося, що донька принцеси Уельської "організувала спа-день" для своєї мами, яка перенесла "заплановану операцію на черевній порожнині" 17 січня 2024 та повернулася додому, щоб продовжити своє відновлення 29 січня. Можливо, Шарлотта робила своїй мамі манікюр, зачіску.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Єдина донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма відома тим, що часто допомагає іншим. Не лише своїм братам, принцу Джорджу і принцу Луї, а й іншим дітям у школі.

"Вона добра до дітей молодшого віку, і вона дуже популярна (у школі, — ред.)", — розповідало раніше джерело.

Принцеса Шарлотта Фото: Скриншот

Втім, не лише принцеса Шарлотта допомагає своїй мамі почуватися краще. Принц Джордж і принц Луї також підтримують принцесу Уельську.

"Вони всі стараються, щоб переконатися, що вона почувається комфортно. Їхній будинок наповнений улюбленими квітами Кейт, зручними ковдрами та подушками, а також її улюбленими закусками. Сім'я просто неймовірно рада, що вона повернулася додому, в котедж Аделаїда", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, принцеса Діана змінила одне правило в королівській родині, яке допомогло Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про стан здоровʼя Кейт Міддлтон.