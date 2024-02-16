Принцеса Діана змінила правило в королівській родині, яке допомогло Кейт Міддлтон

Король Чарльз ІІІ народився вдома, як і всі монарші спадкоємці перед ним. Втім, принцеса Діана свого часу пішла проти правил.

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Покійна принцеса Діана змінила королівські правила щодо пологів для Кейт Міддлтон. Про це пише Hello Magazine.

Існує певне королівське правило материнства, від якого принцеса Діана відмовилася, прокладаючи новий шлях для королівських матерів, включаючи її невістку Кейт, навіть не підозрюючи про це.

Раніше королівські жінки повинні були народжувати дітей вдома. Насправді покійна королева Єлизавета ІІ дала життя всім чотирьом спадкоємцям вдома, тобто і король Чарльз ІІІ у 1948 році народився в Букінгемському палаці.

Кейт Міддлтон з принцом Луї Фото: Getty Images

Однак покійна колишня дружина британського монарха порушила монарший протокол, коли народила принца Вільяма о 21:03 21 червня 1982 року в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон, зробивши його першим майбутнім королем, який народився в лікарні.

Згодом принцеса Уельська повернулася до тієї ж лікарні через два роки, щоб народити принца Гаррі 15 вересня 1984 року в крилі Ліндо.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Коли дружина принца Вільяма завагітніла у 2012 році, це був випадок "якщо це припустимо для принцеси Діани, то припустимо для мене".

Міддлтон народила принца Джорджа в тому ж крилі Ліндо лікарні Святої Марії 22 липня 2013 року і пішла по стопах своєї покійної свекрухи, давши життя всім трьом своїм дітям у медичному закладі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з Джорджем Фото: Getty Images

Тим часом дружина принца Гаррі Меган Маркл планувала пологи вдома, як передбачалося королівським протоколом, проте народила в лікарні обох своїх дітей Арчі (у 2019 році) і Лілібет Діану (у 2021). Первісток герцогів Сассекських зʼявився на світ у Портлендській лікарні в Лондоні, де народилися принцеси Беатріс і Євгенія, тоді як Лілібет народилася в лікарні Санта-Барбара Котедж у Каліфорнії, адже тоді її батьки вже мешкали у США, склавши королівські обовʼязки.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Загалом, принц Гаррі часто порівнює дружину з покійною матірʼю, яка загинула через ДТП у Парижі у 1997 році.

"Багато з того, ким є Меган і яка вона є, так схоже на мою маму", — розповідав син короля в документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган".

"У неї таке ж співчуття. У неї таке ж співпереживання. У неї така ж впевненість. У ній є ця теплота", — додавав герцог Сассекський.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Як відомо, практичний стиль виховання був важливим для принцеси Діани, а тепер важливий для Кейт Міддлтон і Меган Маркл. З публічних спостережень за дітьми Уельських та Сассекських стає зрозуміло, що обидві жінки — люблячі матері.

"Часто бачать, як Кейт тримає своїх дітей за руки або брала їх в обійми, коли вони були маленькими. Часто є багато втішних жестів, таких як поплескування по спині або погладжування волосся. Під час спілкування з іншими дітьми під час публічних заходів Кейт часто присідає до їх рівня, щоб спілкуватися з ними", — розповідає королівський експерт Даніель Стейсі, порівнюючи в цьому моменті двох принцес Уельських.

Кейт Міддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року принц Вільям та його дружина отримали численні статки та нові титули. Подружжя офіційно стало називатися принцом та принцесою Уельськими — титулами, що раніше належали королю Чарльзу ІІІ та покійній принцесі Діані. Батьки Вільяма розлучилися у 1996, а через рік Діана загинула в Парижі.

Наразі Вільям та Кейт виховують трьох спадкоємців — Джорджа, Шарлотту та Луї. Хтось з них одного дня стане королем чи королевою Великої Британії. Поки престол посідає їхній дідусь Чарльз, якого проголосили монархом 6 травня 2023 року. Втім, нещодавно стало відомо, що він лікується від раку, тому, ймовірно, раніше зречеться престолу на користь старшого сина Вільяма.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон важко носити обручку принцеси Діани.

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