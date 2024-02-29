Какие женские кожаные куртки будут в тренде весной 2024 года

Косуха — это укороченная куртка, которая имеет большой ворот и часто украшена металлическими кнопками. Классическая косуха была популярной среди пилотов в 20-х годах прошлого века и сейчас стала не только элементом стиля в женском гардеробе, но и символом свободы и независимости.

Из женских модных трендов в этом сезоне косухи — это обязательный предмет гардероба. Этот изысканный и стильный элемент одежды придаст вашему образу шарма и элегантность. Косухи можно комбинировать с любыми вещами: они хорошо смотрятся как с джинсами и кедами, так и с вечерними платьями и каблуками. Это классический предмет гардероба, который всегда в тренде. Однако, не всем этот вариант верхней одежды может подходить. Стилист Иванна Булкат рассказала, как правильно подобрать косуху под свой тип фигуры.

"Укороченная кожанка имеет сглаженные приспущенные плечи! А это значит, что это отличный вариант для девушек с широкими плечиками! Укороченный фасон придаст вам более высокий рост (помним о пропорциях)! Если же вы наоборот высокая, вам лучше подойдут удлиненные косухи! Пышногрудым девушкам следует избегать таких моделей косух, где широкий раскладной ворот. Это акцентирует еще большее внимание на вашей груди! Косуха должна быть свободного кроя! Вам должно быть удобно в ней и с легким топом весной и со свитером крупной вязки в конце октября! + плюс оверсайз всегда добавляет немного воздуха и свободы вашим аутфитам!",- отметила стилист.

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С чем и под что носить косуху?

Обычно женские косухи можно носить с джинсами, юбками, платьями или даже шортами для разнообразного стиля. Также, важно выбирать обувь и аксессуары, которые гармонируют с косухой, чтобы создать завершенный образ. Также можно попробовать совместить ее с высокими сапогами или кедами

Какие косухи в моде в 2024 году

Сейчас в тренде модели женских косух это — классические косухи из натуральной кожи, оверсайз косухи, косухи с разрисованным или вышитым рисунком, а также косухи с металлическими деталями, которые добавляют стиля образу. Также популярные цвета — черный, белый, бежевый и коричневый.

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