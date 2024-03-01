1 марта 2024 года: мученицы Евдокии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и завидовать. Ясная погода в этот день — к хорошему урожаю.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии. Она была очень красивой и легкомысленной девушкой. Но после встречи с настоятелем мужского и женского монастырей Германом приняла крещение и стала ревностной христианкой. Умерла за веру во Христа мученической смертью. В народе этот день называли "Евдокия Плющиха" или "Евдоха".

Что нельзя делать 1 марта:

ругаться, завидовать, обижаться

поминать усопших родственников алкоголем

грустить

Народные приметы и поверья:

ясная погода — к хорошему урожаю

снег идет — к холодной весне

воробьи пьют из лужи — к ранней весне

туман утром — к теплому лету

День ангела празднуют:

Антон, Давид, Никифор, Евдокия, Антонина, Марьяна

А также в этот день:

1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний

1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей

1753 — в Швеции принят григорианский календарь

1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство

1781 — вступили в силу Статьи Конфедерации — первый конституционный документ США

1790 — первая перепись населения США

1977 — в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде