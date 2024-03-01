Тайный знак королевы Камиллы: она благосклонна к принцу Гарри, но не к Меган Маркл (видео)

У принца Гарри и королевы Камиллы на протяжении многих лет были сложные отношения. Ранее герцог Сассекский назвал свою мачеху "опасной" и "злодейкой".

29 февраля королева-консорт встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в ​​Кларенс-Хаусе. На видео с визита видно, как Камилла и первая леди беседуют в Садовой комнате, где выставлены фотографии королевской семьи, включая портреты принца Гарри, покойной королевы Елизаветы ІІ и изображение короля Чарльза ІІІ, держащего на руках одного из его внуков, сообщает Мirror.

По мнению журналистов, портрет принца Гарри может указывать на то, что напряженность между герцогом Сассекским и его мачехой может быть не такой сильной, как считалось ранее. Но жена Гарри Меган Маркл заметно отсутствовала среди семейных портретов. Это может говорить о лояльном отношении королевы Камиллы к своему пасынку и негативном к его супруге.

Ранее, в своих мемуарах "Запасной", герцог Сассекский описал жену своего отца как "опасную", "злую" и "злодейку", пытаясь изменить представление о ней общественности. Он также заявил, что Камилла "принесла его в жертву", чтобы улучшить свое положение, и обвинил ее в утечке в прессу историй о его жене Меган Маркл. Гарри написал: "У меня сложные чувства по поводу обретения мачехи, которая, как я думаю, недавно принесла меня в жертву на своем личном пиар-алтаре".

Как сообщается, принц Гарри в феврале сильно "возмутил" свою мачеху во время своей мимолетной встречи с отцом, королем Чарльзу, так как не получил одобрения на визит от королевской семьи. Он прилетел из США в Великобританию через день после того, как диагноз рака у монарха был публично подтвержден. Гарри провел около получаса со своим отцом в Кларенс-Хаусе и, несмотря на их короткую встречу, Чарльз был потрясен визитом своего младшего сына.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что путь принца Гарри к примирению с королевской семьей может занять годы. Герцогу Сассекскому необходимо завоевать "доверие". По мнению журналистов, принц Гарри планирует "проводить больше времени" в Англии со своим больным отцом.