Дизайнер Томми Хилфигер раскритиковал любительниц мешковатых джинсов

Бренд Tommy Hilfiger предлагает своим покупательницам модель джинсов, которая не нравится его основателю.

Известный 72-летний американский дизайнер Томми Хилфигер заявил, что "ненавидит видеть на женщинах мешковатые джинсы". Эти слова прозвучали во время благотворительного обеда Old Bags в ресторане Breakers в Палм-Бич, штат Флорида, где его жена Ди Оклеппо Хилфигер была награждена за вклад в моду и филантропию, пишет Page Six.

"Я думаю, что они ужасно смотрятся на женщинах. Я хочу видеть на женской фигуре что-то облегающее. Оно должно быть более подтянутым и женственным или немного более облегающим в бедрах", – отметил гуру моды.

По его словам, ему очень нравится уличная мода в Палм-Бич.

"В Нью-Йорке мы любим носить черное. Моя одежда на самом деле лучше продается во Флориде, Калифорнии и Техасе. Многие туристы покупают мою одежду в Нью-Йорке и забирают ее обратно, откуда бы она ни приехала".

Девушка в мешковатых джинсах Фото: H&M

Заявление Хилфигера касательно джинсов не понравилось пользователям соцсетей, и многие раскритиковали его.

"Как вы смеете говорить, что женщины ужасно выглядят в мешковатых джинсах, если они, черт возьми, не спрашивают ваше мнение", "Ты выглядишь, как Маппет, в синем велюровом костюме, ты выглядишь нелепо!", "Я ненавижу видеть, как женщины обнажают свою задницу, женская мода всегда была создана для того, чтобы нравиться мужчинам, это отвратительно и доставляет мне дискомфорт", "Ну, я ненавижу мужчин в бархатных куртках", – пишут в комментариях.

Несмотря на заявления, Томми продает мешковатые джинсы для женщин

Это не первый раз, когда Томми подвергается критике. В 2015 году 19-летняя Джиджи Хадид приняла участие в осенне-зимнем показе Tommy Hilfiger во время Недели моды в Нью-Йорке. Она прошлась по подиуму в красно-бело-синем свободном кожаном пончо.

"Наш директор по кастингу сказал: "Она не совсем подходит, потому что, знаете ли, она не такая высокая, как другие девушки, и не такая худая". Поэтому они надели на нее красно-бело-синее пончо. К сожалению, он покрыл большую часть ее тела, но получил миллионы просмотров, поэтому я сказал, почему бы нам не попросить ее разработать для нас линию", – рассказывал позже Томми.

Люди были возмущены комментариями и обвинили Томми в том, что он позорит тело Джиджи, хотя сама модель заступилась за дизайнера.

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