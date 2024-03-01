Спустя 16 лет всплыли новые детали смерти актера Хита Леджера

Режиссер признался, что никогда в жизни не испытывал ничего подобного в тот момент, когда узнал о смерти Леджера. Он планировал снять с актером несколько фильмов.

58-летний американский режиссер Стивен Гэган спустя 16 лет после смерти австралийского актера Хита Ленджера расскал о звонке отца покойной звезды 22 января 2008 года, день, когда не стало Хита. Об этом он рассказал в подкасте Малкольма Гладуэлла "История ревизионистов: ад развития", посвященному проектам, которые так и не вышли на экран. Стивен говорил о фильме "Мигание", работа над которым сорвалась по причине смерти 28-летнего Леджера.

Актера нашли мертвым в его квартире в Нью-Йорке, и позже эксперты установили, что он умер от случайной передозировки лекарственными препаратами. По словам режиссера, на момент обнаружения у Хита была копия сценария его нового фильма, а рядом на тумбочке лежала одна из книг Малкольма Гладуэлла.

Хит Леджер в роли Джокера Фото: Скриншот

Сценарист рассказал, как отец Хита Ким, которого он никогда не встречал, увидел в сценарии его номер телефона и позвонил ему после прибытия на место происшествия в момент шока и горя.

"Отец и парень, который был ему ближе всех в профессиональной жизни, они были там с телом, и наш сценарий лежал с ним в постели, а книга Гладуэлла рядом на тумбочке. Я думаю, мой номер был в сценарии, как и написано. Эти ребята, как вы понимаете, в шоке и набрали этот номер, и я не знаю почему", – вспоминает Гэган.

Режиссер, узнав о смерти актера испытал глубокий шок, услышав об этом.

"Я нахожусь в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально просто теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после". Мои ноги ушли из-под меня. Я просто буквально сел, потому что подумал: "Что?" На самом деле я ни в коем случае не должен был быть участником этих эмоций, того, через что они прошли, и, тем не менее, как человек или как человек, которому просто не все равно, я просто был там, и я слушал, а моя жена смотрела на меня. Я помню ее лицо и просто потерял дар речи. Я просто слушал, слушал и слушал. Это было просто очень, очень грустно", – продолжил Стивен.

Читайте также:

Перед смертью Хит Леджер отказался от роли Бэтмена, — режиссер

Хит Леджер признан лучшим злодеем

Состоялась премьера фильма, где Хит Леджер сыграл свою последнюю роль

Режиссер признается, что у него с Хитом была "действительно особая связь", и они планировали плотно поработать:

"Я встретил Хита Леджера и сразу же стал с ним очень, очень близок. У меня была с ним настоящая связь, которая была необычной и особенной для меня. У меня было такое чувство, что я люблю этого парня и собираюсь снять с ним несколько фильмов. А потом мне позвонили".

Узнав о смерти Хита, Гэган решил свернуть проект "Мигание", поскольку никого больше не мог видеть в главной роли. Раньше он присматривался к Леонардо Ди Каприо на главную роль, но после встречи с Хитом не хотел снимать других актеров.

Гэган прославился своими картинами "Дулиттл" 2020 года, "Золото" 2016 года и "Сириана" 2005 года, а также написанием сценария к фильму Стивена Содерберга "Трафик".

Ранее Фокус писал, что в марте 2023 года в Нью-Йорке продали квартиру, где умер актер Хит Леджер.