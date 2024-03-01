Меган Маркл отправилась на лыжный курорт с подругами и без принца Гарри (фото)

Молодые мамы весело провели время на курорте. Подруги очень позитивно отзываются о Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поехала отдохнуть со своими подругами Келли Макки Зайфен и Хизер Дорак на лыжный курорт в Юте, США, а фотографии с отдыха были опубликованы в социальных сетях. Принц Гарри ни на одной фотографии не изображен, видимо не поехал со своей супругой, сообщает Еxpress.

Хизер Дорак, владелица бизнеса по пилатесу, разместила на своей странице в Instagram изображения, описав отпуск как "идеальное путешествие". Трио сияло, позируя для фотографий. Все были одеты в пуховые пальто, перчатки и шапках-бини, чтобы защитить себя от минусовых температур. Образ подруги дополнили солнцезащитными очками.

"Ух ты, какое прекрасное путешествие!! Мое ​​сердце так полно. Дети катались по склонам днем, а взрослые выли от смеха до глубокой ночи. Поистине повезло в любви с нашими замечательными друзьями!", — написала Дорак.

Другая подруга Келли Зайфен, соосновательница "Альянса мам" и модель, также поделилась этим снимком в своем аккаунте вместе с серией других фотографий из своей поездки.

Она подписала пост: "Безмерно благодарна за лучших друзей! Какое путешествие! Спасибо! Даже не выразить то, что чувствует мое сердце после этой поездки. Любовь к семейному отдыху и приключениям сделали эту поездку незабываемой! Нас ждет еще много приключений, чувствуем себя как семья и ценим каждый день".

Что известно о подругах Меган Маркл

Журналисты утверждают, что Меган Маркл очень близка с Зайфен, которая ранее описывала герцогиню Сассекскую как "невероятную подругу", поддержавшею ее в горе после смерти ее сына в 2022 году.

Сообщается, что она и принц Гарри пожертвовали 3958 фунтов стерлингов (5000 долларов США) семье Зайфен в связи со смертью ее девятилетнего сына Джорджа.

В мае 2023 года Кейли рассказала о своей дружбе с Меган, которая, по ее словам, является "невероятно заботливым, теплым и открытым" человеком.

Она написала: "Какой невероятный друг и мать. Я действительно очень благодарна тебе".

Между тем, Хизер Дорак — еще одна очень близкая подруга Меган, и ее часто видели тусующейся с Маркл и принцем Гарри. Ее видели на свадьбе в Сассексе в 2018 году, но их дружба началась еще в начале нулевых.

Дорак также помогала Меган с ее ныне несуществующим блогом о стиле жизни The Tig, который она закрыла после того, как вышла замуж за принца Гарри.

Напомним, 27 февраля сообщалось, какое прозвище король Чарльз ІІІ дал своей невестке Меган Маркл. Это прозвище дает представление о том, что он на самом деле думает о жене своего младшего сына. Оно совсем не обидное, однако отображает ее сущность.