Тоня Матвиенко выпустила клип с голосом умершей матери (видео)

Голос Нины Матвиенко, которая умерла в 2023 году, сгенерировал ИИ. А песня и снятый на нее клип были посвящены отношениям между родителями и детьми.

Украинская артистка Тоня Матвиенко посвятила свою новую работу — песню "Ти — це я" — своей умершей маме, Народной артистке Украины Нине Матвиенко. При создании клипа был использован голос артистки, который сгенерировал ИИ.

Как отмечает Тоня Матвиенко, смысл песни в том, что для своих родителей мы всегда остаемся маленькими. Они наделили нас силой жизни, а со временем мы и сами должны стать поддержкой для тех, кто от нас зависит:

"Мы — продолжение наших родителей. В песне "Ты — это я" себя узнают многие люди. Мы можем быть не похожими внешне со своими родителями. Но во многих случаях привычки, голос, движения идентифицируют нас как детей своих родителей. Это сложно объяснить словами, но возможно с помощью творчества. Песня "Ты — это я" именно об этом", — сказала дочь артистки.

Тоня Матвиенко поет о том, насколько она схожа со своей матерью. В конце можно услышать фразу голосом Нины Матвиенко. Этот фрагмент был создан с помощью ИИ.

Слова к песне написала Светлана Крысь, а музыку создал Андрей Подлужный. Режиссером выступил Олег Борщевский.

Напомним, в декабре 2023 года Антонина Матвиенко впервые озвучила причину смерти своей матери. Она призналась, что мама два месяца провела в больнице, а началось все еще в начале августа. Однажды, а именно 8 августа, Нина Митрофановна вышла из комнаты и пожаловалась на сильные боли в животе. Состояние резко ухудшилось, поэтому семья срочно вызвала скорую, которая экстренно госпитализировала певицу.

А несколько ранее Арсен Мирзоян признался, каким был последний разговор с Ниной Матвиенко. Он рассказал, что Нина Митрофановна спрашивала у него, когда наконец закончится, то, что с ней происходит. Певец не уверен, что она чувствовала, что скоро умрет, однако, что артистке было сложно в последний месяц жизни, то это точно.