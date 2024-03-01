Какие вещи нужно иметь в базовом женском гардеробе (фото)

Базовый гардероб — это основа классического гардероба любой женщины. Эти предметы одежды, можно комбинировать и использовать в разных стилях и сезонах. Многие женщины не знают с чего стоит начинать строить свой гардероб.

Именно поэтому любой стилист всегда отвечает одно и то же: "Из базовых вещей". Именно базовые вещи прослужат вам долго и будут хорошей основой вашего гардероба. Каким должен быть базовый гардероб женщины рассказала стилист Антонина.

Шелковая юбка миди

Шелковая юбка миди — это отличный выбор для создания женственного и элегантного образа. Вы можете сочетать ее с различными верхами, такими как блузы, свитера, топы или футболки. Например, можно попробовать надеть шелковую юбку миди с простой белой блузой или свитером в тон. Кроме того, вы можете дополнить образ обувью на каблуке или туфлями. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, чтобы подчеркнуть ваш стиль и индивидуальность.

Шелковая юбка миди является отличным базовым элементом гардероба. Она может быть легко комбинирована с различными верхами, обувью и аксессуарами, создавая стильные образы для разных случаев. Шелк выглядит элегантно и женственно, а длина миди является классической и отличным выбором для офиса, свиданий или праздничных событий.

Пальто прямого кроя

Пальто прямого кроя является одной из базовых вещей в гардеробе. Оно универсально и может быть легко совмещено с различными стилями одежды. Любое пальто прямого кроя выглядит стильно и элегантно, а также добавляет образу немного строгости.

Пальто прямого кроя можно носить с разными вещами, в зависимости от того, какой стиль вы хотите создать. Например, вы можете сочетать его с джинсами и футболкой для более повседневного вида или с офисным костюмом для бизнес-встречи. Также пальто прекрасно гармонирует с вязаными свитерами или шарфами в холодную погоду. Главное — выбирать вещи, которые дополняют друг друга и создают слаженный образ.

Брюки палаццо на высокой посадке

Брюки палаццо на высокой посадке — это одна из базовых вещей гардероба. Они стильные, комфортные и могут быть удачно сочетаться с различными верхами, создавая разнообразные образы. Не забывайте о правильных аксессуарах, которые помогут дополнить ваш образ с этими брюками.

Брюки палаццо на высокой посадке можно носить с укороченной блузой или топом, который подчеркнет высокую талию. Не забывайте подобрать высокие каблуки или туфли, чтобы выглядеть еще стройнее.

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Прямые джинсы

Прямые джинсы — это отличная базовая вещь для гардероба. Они универсальны и могут быть легко сочетаться с различными верхами и обувью. Независимо от того, выбираете ли вы классический или спортивный стиль, прямые джинсы всегда выглядят актуально. Они подойдут как для повседневного гардероба, так и для бизнес-встреч, если сочетать их с элегантной блузой и каблуками. Не забывайте, что вы можете играть со стилизацией, экспериментировать с аксессуарами и выбирать джинсы разного цвета и дизайна, чтобы создать уникальный образ.

Белые и черные футболки оверсайз белые и черные футболки оверсайз

Бело-черные футболки большого размера — неотъемлемая часть любого гардероба. Они универсальны, удобны и просты в укладке. Вы можете надеть их с парой узких джинсов и туфлей на каблуке для вечерней прогулки или надеть их с леггинсами и кроссовками для повседневного дневного образа. Кроме того, их можно легко сочетать с пиджаками, кардиганами или аксессуарами, создавая различные образы. В общем, иметь в своем гардеробе белые и черные футболки большого размера — отличный выбор для непринужденных и стильных образов.

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