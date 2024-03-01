Тонкая талия: 7 советов, которые помогут стать стройнее этой весной

Если вы хотите уменьшить талию, важно понимать, что не существует секретных упражнений или хитростей, единственный работающий способ — это сбросить вес.

Помимо веса, следует учитывать вашу конституцию и тип телосложения. Есть люди с таким типом фигуры, где талия четко выделяется на фоне груди и бедер, но бывает наоборот, когда резкого перехода не видно. Вместо того чтобы тратить время на целевые упражнения для пресса или корпуса, которые не сделают вашу талию тоньше, сосредоточьтесь на ускорении метаболизма, уменьшении общего количества жира в организме и наращивании мышц, чтобы ускорить похудение, улучшить здоровье и физическую форму. Об этом пишет Fit&WeII.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Высокоинтенсивные тренировки

Фото: Freepik

Если вы устали от однообразных неэффективных тренировок, попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Эта форма интервальной тренировки состоит из коротких чередующихся периодов упражнений с максимальным усилием и менее интенсивных периодов восстановления. Исследование, проведенное журналом упражнений и фитнеса, в котором 60 женщин выполняли HIIT-тренировки три раза в неделю в течение двух месяцев, что привело к уменьшению средней окружности талии на 0,6 дюйма/1,53 см.

В исследовательской статье, опубликованной в журнале "Медицина и наука в спорте и упражнениях", обнаружено, что упражнения средней и высокой интенсивности могут увеличить расход энергии в течение как минимум 22 часов после тренировки. Так что попробуйте эту HIIT-тренировку, которая поможет ускорить метаболизм, развить силу и похудеть.

Сбалансированная диета

Фото: Freepik

Наряду с физическими упражнениями хорошее питание также играет важную роль в похудении. Соблюдение устойчивой диеты может помочь вам навсегда сбросить вес. И стать обладательницей тонкой талии,

Диетолог Сигне Сванфельдт говорит: "Если вы хотите похудеть, важно наполнить свой рацион продуктами, богатыми питательными веществами, чтобы получать все необходимые нутриенты, сохраняя при этом свои энергетические потребности".

К продуктам с высоким содержанием питательных веществ относятся:

овощи и фрукты;

цельнозерновые продукты;

бобовые (фасоль и чечевица);

белок (яйца, рыба, фасоль, чечевица, птица);

ненасыщенные жиры (орехи, жирная рыба и семена), которые содержат незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6.

"Если вы хотите похудеть, вам следует стараться есть меньше ульттраобработанных продуктов, таких как выпечка, сладости, мороженое и фаст-фуд, поскольку они содержат большое количество калорий и содержат мало питательных веществ, тогда вам будет сложно оставаться в рамках своих энергетических потребностей, сохраняя при этом все необходимые питательные вещества", — добавляет Сванфельдт.

Минимум алкоголя

Фото: Freepik

О связи между абдоминальным ожирением и алкоголем известно уже давно. В одном исследовании эпидемиологии и здравоохранения исследователи обнаружили, что высокое потребление алкоголя связано с увеличением окружности талии.

Эксперт по питанию Пенни Уэстон говорит: "Слишком много алкоголя может привести к увеличению жира на животе. А вот сокращение его потребления может уменьшить размер талии".

Контроль обезвоживания

Фото: Freepik

Сама по себе вода не поможет сделать вашу талию стройнее, однако, увеличение потребления воды перед едой может помочь вам чувствовать себя более сытыми.

"Очень легко принять обезвоживание за голод и потреблять калории, которые не нужны вашему организму, хотя стакан воды мог бы помочь", — объясняет Уэстон. "Старайтесь выпивать шесть-восемь стаканов в день — это дает несколько преимуществ: поможет поддерживать нормальное функционирование всех систем организма, а также сохранит великолепный вид вашей кожи".

Силовые тренировки

Силовые тренировки могут помочь с потерей веса, поскольку они наращивают мышцы, что, в свою очередь, помогает организму сжигать больше калорий.

"Мышечная ткань сжигает больше калорий в состоянии покоя, чем жировая ткань", — говорит тренер Аманда Плейс. "Увеличивая мышечную массу с помощью силовых тренировок, вы можете повысить базальный уровень метаболизма, а это означает, что вы будете сжигать больше калорий, даже тогда, когда не тренируетесь активно".

Напомним, диетологи назвали 3 продукта, которые помогут похудеть после 40.

Ранее Фокус писал что, чтобы сбросить вес, не обязательно изнурять себя диетами, существует множество более простых способов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.