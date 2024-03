Рианна выступила для богатейшего человека Индии за 6 миллионов долларов

Рианна выступила с 90-минутным сетом на предсвадебной вечеринке Ананта Амбани, сына Мукеша Амбани, богатейшего человека Индии. На трехдневном мероприятии присутствовали Билл Гейтс, Марк Цукерберг и селебрити.

36-летняя Рианна вернулась на сцену. Но ее первое выступление после Супербоула, которое состоялось еще до рождения ее второго ребенка, произошло на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Индии. Певице за 90-минутный сет заплатили 6 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В X (Twitter) появились кадры, на которых 36-летняя хитмейкерша выступает на сцене во время трехдневного празднования. В одном из клипов можно было увидеть, как она поет свой мегахит 2011 года, созданный совместно с Кэлвином Харрисом под названием We Found Love.

Рианна в Индии

Владелица бренда Fenty дала частный концерт на предсвадебной вечеринке Ананта Амбани и Радики Мерчант. Состояние отца Ананта Мукеша Амбани оценивается в 114 миллиардов долларов.

Рианна исполнила 19 песен, включающим некоторые из ее самых больших хитов, включая B*** Better Have My Money, Work, All Of The Lights и, наконец, Diamonds.

Певица вылетела из Джамнагара рано утром в субботу, где она сказала ожидающим репортерам, что ей "не терпится вернуться".

Рианна добавила: "Я люблю Индию. Шоу было лучшим. Я не участвовала в настоящем шоу уже восемь лет. Поэтому я хочу вернуться".

Рианна позировала в аэропорту с фанатами и женщинами-полицейскими.

А во время шоу она сказала: "Благодаря этой семье Амбани я здесь сегодня вечером в честь Ананта и Радики. Спасибо, что пригласили меня сюда. Да благословит Бог ваш союз. Я желаю вам всего наилучшего. Поздравляем!"

Рианна покидала зал после выступления в нежно-розовом платье с бирюзовой шалью.

Предсвадебная вечеринка была шикарной. Поздравить Ананта и Радику приехали Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан, Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда.

На трехдневной вечеринке выступали акробаты Cirque do Soleil, было световое шоу и шоу дронов.

Гости также наслаждались коктейлями и роскошным ужином, приготовленным 100 шеф-поварами, специально прилетевшими по этому случаю.

Вечеринка в честь Ананта и Радики обойдется их родителям в 150 миллионов долларов. Сама свадьба состоится в середине лета.

Напомним, ранее Марк Цукерберг и Присцилла Чан показали свои вечерние наряды для вечеринки. На Марке был оригинальный костюм с вышитыми стрекозами.