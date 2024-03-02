Жители английской деревни жалуются на арабского шейха, который превратил их жизнь в ад

Шейх Мохамед бен Рашид Аль Мактум разрешил стрелять на своей земле в Эссексе. Местные жители говорят, что развлечения шейха мешают им жить.

Между жителями тихой деревушки в Эссексе и правителем Дубая, шейхом-миллиардером разгорелся скандал. Миллиардер, владеющий почти 5000 акрами сельскохозяйственных угодий в Эссексе, разрешает выращивать фазанов и голубей на земле недалеко от Брейнтри. А потом охотится на них. Об этом пишет Daily Mail.

Местные жители, живущие в крошечной деревушке Барнфилд Снейлинг, говорят, что "пьяные вечеринки" гостей шейха, которые происходят не реже двух раз в неделю, "разрушили их жизнь" за последние пять лет.

Компания шейха Мохамеда бин Рашида Аль Мактума Saker Estates и Essex Farms предоставила разрешение Yorney Valley Shoot на использование огромных земель.

Шейх Мохамед бен Рашид Аль Мактум с женой Фото: Getty Images

Теперь он позволяет охотиться на своих землях за скромную сумму от 645 до 1290 фунтов стерлингов с возможностью отстрелить до 200 птиц в период с сентября по январь.

Жители деревни рядом жалуются, что мертвые птицы приземляются у них во дворе. Другие говорят, что видят охотников буквально у себя за забором.

На сайте, который предлагает поохотится на землях шейха Мактума, сказано: "Наши угодья расположены в Эссексе, недалеко от Грейт-Сейлинг, это леса и покровные культуры, где мы выпускаем как французских, так и английских куропаток и фазанов. Мы предлагаем от 150 до 200 дней для охоты на птиц. Мы можем организовать каждый день команды в соответствии с их потребностями, от поездок на куропаток до поездок на фазанов, а также охоту на вальдшнепа".

52-летняя Лора Томпсон, которая последние шесть лет жила в причудливой деревушке со своим 54-летним мужем Адамом, рассказала: "Шейха Дубая, владеющего этой землей, похоже, это не волнует. Зачем стрелять возле наших домов, если у них есть для этого тысячи акров? Пять месяцев в году стрельба омрачала нашу жизнь. Такое ощущение, что мы живем на полигоне. Стрельба начинается с 9 утра".

Также они жалуются, что гости шейха портят местные дороги и ездят пьяными. А подстреленные ими птицы падают в их садах и огородах.

"Мне приходилось собирать мертвых птиц в нашем саду. Некоторые даже не умерли, поэтому мне пришлось избавить их от страданий", — рассказал еще один местных жителей.

Другие жители деревни жалуются, что иногда шальные пули попадают в их дома.

Историческое поместье Лонгкросс, расположенное недалеко от Чобэма в графстве Суррей, было куплено шейхом Мохаммедом в 1990-х годах как место, где можно было спастись от удушающей летней жары в Персидском заливе.

Поместье Лонгкросс, принадлежащее шейху Фото: Essex Police

В 2019 году он оказался в центре скандала, когда построил несколько сараев, не получив на это разрешения.

Шейха Мохаммеда, состояние которого составляет около 4 миллиардов фунтов стерлингов, также обвинили в проявлении "циничного игнорирования" законов о планировании, возведя вокруг своего поместья шестифутовый металлический забор с шипами "тюремного типа".

Напомним, ранее шейх оказался в центре скандала, когда от него сбежала его жена, сестра короля Иордании, забрав с собой детей.