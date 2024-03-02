Пулеметчица и модель украсили обложки весеннего выпуска Vogue Ukraine

На обложке появились две украинки: пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк и модель Карина Мазяр. За съемки отвечал британский фотограф Бретт Ллойд.

Обложки весеннего номера Vogue Ukraine продемонстрировали в соцсетях. Обе обложки делал британский фотограф Бретт Ллойд. И обе они выполнены в военной тематике.

Фотографии появились на официальной странице украинского глянца в Instagram. Обычную обложку украшает модель Карина Мазяр. Ее в военной форме сфотографировали в компании кадетов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Для digital-обложки сфотографировали военнослужащую ВСУ. Пулеметчица Оксана Рубаняк с позывным "Ксена" позировала в военной форме и без шлема, ее рыжие волосы были заплетены в косу.

Карина Мазяр на обложке Vogue Ukraine

"Ксена", которая стала единственной женщиной-пулеметчицей взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, ранее работала в Ивано-Франковском городском совете.

На фронте 21-летняя военная написала два поэтических сборника "Назустріч смерті" и "Дорога життя". Поэзией она увлекалась еще в мирное время. В марте 2022 года "Ксена" получила ранения во время боев за Угледар, но после реабилитации вернулась на передовую. Она была в боях на Бахмутском, Угледарском и Марьинском направлениях.

Оксана "Ксена" Рубаняк на обложке Vogue Ukraine

"Весенний номер посвящен вдохновляющим людям и делам – здесь собраны истории украинских дизайнеров, художников, кураторов и меценатов, которые меняют культурный и социальный ландшафт вокруг себя", – пояснили в Vogue Ukraine.

По приглашению украинского Vogue Бретт Ллойд, который делал обе обложки, дважды посетил Украину — в ноябре прошлого года и в феврале.

Он делал репортажи из Киева, Харькова, в 17 км от линии фронта в Константиновке, неподалеку от Купянска.

Оксана "Ксена" Рубаняк

Героями фотографий Бретта Ллойда стали действующие и будущие военные, ветераны, медики, сельские священники, студенты и актеры столичного Театра Франко.

"Посреди всей беды войны я встретил столько добрых и талантливых людей. Это невероятно — какая насыщенная и бурная жизнь в Украине. Я хочу, чтобы международная аудитория это увидела", — говорил Ллойд.

Напомним, 59-летняя жена президента Чехии Петра Павла, Ева, стала героиней нового выпуска Vogue Чехословакия.

В выпуске журнала речь шла о мировых лидерах современности. Для фотосессии первая леди выбрала наряды в желто-голубой гамме.