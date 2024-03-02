Думала 10 лет: принцесса Ксения Саксонская рассказала, как стала звездой Playboy (фото)

Немецкая 37-летняя наследница — первая женщина королевского происхождения, которая согласилась на откровенную фотосессию. Ее прапрапрадед Фридрих Август III, последний король Саксонии, одобрил бы эту идею, утверждает принцесса.

Принцесса Ксения Саксонская из Германии стала участницей пикантной фотосессии в мартовском выпуске журнала Playboy. Аристократка позирует в простыне, закрывающей половину ее тела, сообщил британский таблоид Dаily Mirror.

Немецкая 37-летняя наследница стала первым человеком королевского происхождения, позировавшим для журнала. На ней не было ничего, кроме белой простыни, а на других фотографиях она была одета в прозрачную юбку или тонкое боди. Ксения Саксонская призналась, что ей пришлось долго ждать, чтобы украсить обложку, но это была ее идея.

Ксению Саксонскую просили участвовать в откровенной фотосессии десять лет назад

В беседе с журналистами она рассказала, что впервые ее попросили участвовать в откровенной фотосессии десять лет назад.

"Я думала об этом десять лет, когда мне было за двадцать. Меня попросили это сделать, но я не была готова. В итоге я решилась и поэтому сказала: "Давайте сделаем это", — пояснила принцесса.

Во время съемок Ксения Саксонская рассказала журналу Playboy о ее предках, в том числе прапрапрадеда Фридриха Августа III, последнего короля Саксонии. По ее мнению, родственники "определенно одобрили бы этот шаг".

Ксения Саксонская хочет показать, что каждая женщина прекрасна своей естесвенностью

"Я хочу показать миру, что каждая женщина прекрасна такая, какая она есть. Необязательно соответствовать тенденциям, делать операции на теле только для того, чтобы кому-то угодить. У меня есть растяжки, я горжусь тем, что могу их показать", — заметила аристократка.

Ксения Саксонская ранее написала автобиографию под названием "Ксения: жизнь принцессы в 21 веке".

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