Модель Playboy назвала Леонардо Ди Каприо "слишком странным и слишком старым" (фото)

Звезда "Титаника" встречается только с девушками моложе 25 лет. О его романах ходят легенды.

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22-летняя модель Playboy Хиеке Конингс бросила тень на известного американского актера 49-летнего Леонардо Ди Каприо. Девушка рассказала о знакомстве со звездой и поцелуях на вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Появившись на обложке голландского издания Playboy, Хиеке вспомнила ночь, когда встретила знаменитость. Модель утверждает, что она целовалась с Леонардо в ночном клубе, куда можно было попасть только по приглашениям. Она назвала его "слишком странным и слишком старым".

"Это было в секретном клубе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только по приглашению. Я увидел его сидящим в черной толстовке и черной кепке, и мы встретились взглядами", — поделилась Конингс.

Модель Playboy Хиеке Конингс Фото: instagram.com/hieke_konings

Менеджер Лео подвел ее к столу звезды и сказал: "Лео хочет с тобой поговорить". Затем пара поцеловалась, но Хиеке охарактеризовал поцелуй как средний, сказав: "Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было".

Модель Playboy Хиеке Конингс Фото: instagram.com/hieke_konings

Затем ее пригласили домой к Ди Каприо, но она отказалась: "Он отреагировал очень шокировано. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он ответил так мило: "Я уважаю это". После этого он обратился к другой девушке и отвез ее домой".

Модель Playboy Хиеке Конингс Фото: instagram.com/hieke_konings

Хике сказала, что, хотя она и не спала с Лео, у нее есть несколько подруг, которые провели с ним ночь. По словам модели, в своих рассказах о Лео девушки утверждали, что у него есть некоторые сомнительные предпочтения в постеле.

"Одна моя подруга рассказал, что он одевалал наушники во время секса, потому что не хотел ее слышать. А другая, что он даже положил ей на голову подушку".

"Нет, Лео слишком странный и слишком старый", — заявила Хиеке Конингс.

Модель Playboy Хиеке Конингс Фото: instagram.com/hieke_konings

Романы Леонардо Ди Каприо

Журналисты отметили, что Леонардо Ди Каприо в последнее время стал объектом множества шуток о своих свиданиях, а также столкнулся с негативной реакцией общества из-за своего отказа ухаживать за женщинами старше 25 лет.

Через два года после выхода "Титаника" актер, которому на тот момент было 24 года, начал встречаться с 18-летней супермоделью Жизель Бундхен, но они расстались в 2004 году, когда Жизель исполнилось 23 года.

В 2005 году у Лео начался еще один пятилетний роман с супермоделью Бар Рафаэли, которой было 20, когда они начали встречаться. Однако, когда в 2010 году Бару исполнилось 25 лет, они расстались, положив начало "схеме отношений", которая будет сопровождать Лео в течение следующих 13 лет.

Проведя десять лет в двух длительных романах, у Лео была серия коротких интрижек со знаменитыми женщинами, которым было меньше 25 лет. В 2011 году он встречался со звездой "Сплетницы" Блейк Лайвли, которой на тот момент было 23 года, а в 2012 году он встретил 22-летнюю модель Эрин Хизертон. Их отношения продлились всего несколько месяцев.

Затем Лео закрутил роман с 22-летней немецкой моделью Тони Гаррн, с которой он расстался после того, как ей исполнилось 24 года в 2014 году.

В 2015 году у него были отношения с красавицей "Спасатели Малибу" Келли Рорбах, которой на тот момент было 25 лет, но отношения закончились до того, как ей исполнилось 26 лет.

Затем в 2016 году у него начался еще один роман с 24-летней актрисой Ниной Агдал, который закончился два года спустя, когда Нине было 25 лет.

В 2018 году Лео сильно влюбился в модель Камилу Морроне, когда ему было 43, а Камиле всего 20, и какое-то время казалось, что Лео наконец-то остепенился, но всего через месяц после того, как Камиле исполнилось 25, сказочный роман пары достиг своего конца.

Оскароносный актер сразу же вернулся к своим старым привычкам, фотографируясь с группой молодых моделей, в том числе с 25-летней Викторией Ламас и 19-летней Иден Полани.

В настоящее время считается, что Лео встречается с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Пара была замечена вместе в начале сентября на вечеринках, танцах и поцелуях на Ибице. Инсайдеры утверждают, что Лео теперь встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнере", он "без ума" от Виттории.

Итальянская модель Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

Напомним, 23 февраля сообщалось, что девушка Леонардо Ди Каприо украсила обложку глянца. О романе Ди Каприо и Виттории Черетти известно с конца лета 2023 года. Инсайдеры рассказывали, что актер "думает только о ней".