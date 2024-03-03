Актер Марк Додсон, голос Могвая из "Гремлинов", умер в 64 года (фото, видео)

Причиной смерти актера стал обширный сердечный приступ во сне. Он так и не услел встретиться со своими поклонниками.

Американский актер Марк Додсон умер в 64 года от инфаркта. Смерть настигла его во сне, сообщила TMZ его дочь Сиара.

Марк, ищвестній тем, что озвучивал персонажей в "Звездных войнах: Возвращение джедая" и "Гремлинах", прилетел в Эвансвилл (Индиан) на фестиваль ужасов, который должен был пройти на выходных, и зарегистрировался в гостиничном номере. Однако встретится с поклонниками не получилось: во сне у него случился обширный сердечный приступ.

По словам дочери, Додсон очень любил своих поклонников и каждый раз с радостью спешил на встречи с ними.

Впервые о Марке заговорили в 1983 году, когда в Голливуде он озвучил Салациуса Крамба в "Возвращении джедая", персонажа, известного своим высоким голосом. Год спустя он был выбран на роль голоса Могвая в "Гремлинах".

Могвай – персонаж, которому подарил свой голос Додсон Фото: Фото из открытых источников

В 1990 году он вернулся во вселенную Гремлинов в 1990 году, чтобы озвучить главного персонажа в фильме "Гремлины 2: Новая партия". Актер также работал над картиной ужасов 1985 года "День мертвых", а затем появился в "Звездных войнах: Пробуждение силы" в 2015 году.

Помимо работы в кино, Марк также озвучивал персонажей в видеоиграх, радио- и телерекламе.

"Марк добавил "свой уникальный голос и звук к каждому персонажу и сценарию, к которому он прикасался", – отметил источник TMZ.

Горечь утраты разделяет и фонд Питера Мэйхью, созданный в память о культовом актере, сыгравшем Чубакку в сериале "Звездные войны".

"С тяжелейшим сердцем мы узнаем о кончине Марка Додсона. Марк был искренним и забавным, и персонажи, которых он воплотил в жизнь, всегда будут такими же знаковыми, как и он был добрым. Спасибо за все, Марк, по тебе скучают", – написали на странице организации в Instagram.

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