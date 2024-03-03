Принц Гарри давит на Меган Маркл, – королевский эксперт

Герцог Сассекский хочет, чтобы жена сопровождала его на юбилейные "Игры непокоренных", которые в этом году пройдут в Великобритании. Она же категорически не хочет возвращаться в Лондон.

Принц Гарри хочет, чтобы Меган Маркл поехала с ним для поддержки "Игр непокоренных" в Великобританию в этом году, но герцогиня Сассекская не в восторге от подобной перспективы Однако она чувствует, что муж оказывает на нее давление. Об этом изданию The Mirror эксклюзивно рассказал королевский эксперт и писатель Том Куинн.

По его словам, ранее Маркл зарекалась снова ехать на родину мужа, поскольку "никогда не чувствовала себя в Великобритании как дома". Об этом нежелании герцогини ранее писал и рупор Сассекских Омид Скоби. В скандальной книге "Финал" он писал, что Меган никогда больше не хочет посещать Великобританию.

Однако Гарри, который планирует провести 10-ые "Игры" на британской земле, не готов к отказу жены и проявляет настойчивость, чтобы она присоединилась к нему на мероприятии.

Нежелание бывшей актрисы возвращаться в Лондон продиктовано также тем, что королевская семья уже не скрывает прохладного отношения к ней, а принц Уильям и Кейт Миддлтон и вовсе не встречаются ни с ней, ни с Гарри, обоснованно опасаясь того, что любая информация, которая прозвучит в беседах или даже взгляды, мимика и жесты могут затем стать предметом обсуждения на американском телевидении.

Тем не менее годовщина Игр для ветеранов и бывших участников боевых действий, получивших ранения, но не сдавшихся перед трудностями, а также болезнь короля Чарльза сужают выбор Меган, и несмотря на явное нежелание, ей все же, возможно, придется составить компанию супругу в этой поездке.

Недавно королева Камилла продемонстрировала, что она благоволит принцу Гарри, однако игнорирует Меган Маркл. На это указывали портреты, которые стояли в одной из комнат дворца во время встречи Ее Величества с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Кроме того, появились слухи, что высока вероятность того, что принц Гарри может вернуться к исполнению своих королевских обязанностей на фоне болезни отца и чрезмерной занятости принца Уильяма.

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