Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц заметили на свидании в Париже (фото)

Звездные супруги выбрали парные образы для прогулки и обеда после Недели моды. Они поддержали маму Бруклина, которая представила новую коллекцию своего бренда.

25-летний Бруклин Бекхэм и его жена, 29-летняя американская актриса Никола Пельтц отправились на обед в Париже после успешного показа Виктории Бекхэм на Неделе моды. Об этом пишет Daily Mail.

Фотограф и кулинар был одет в структурированную черную куртку с однотонной футболкой и темно-синими джинсами. Первенец Дэвида Бекхэма дополнил свой парижский образ парой Dr Martens, добавил бейсболку назад и прикрыл глаза солнцезащитными очками.

Звезда экрана тем временем продемонстрировала кожаную куртку в винтажном стиле с подплечниками и поясом.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Никола сочетала свой образ с джинсами прямого кроя, высокими каблуками и лаконичной сумочкой. Ее волосы были распущены. Жена Бруклина Бекхэма также продемонстрировала солнцезащитные очки.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Звездная пара в апреле 2024 отметит вторую годовщину бракосочетания. До этого Бруклин и Никола несколько лет встречались и были помолвлены с июля 2020 года.

Свадьба прошла в поместье отца актрисы, американского миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Напомним, Виктория Бекхэм вышла на подиум на костылях после того, как сломала ногу на День святого Валентина.

Также Фокус писал о другом свидании Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.