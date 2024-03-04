Раскрыты пять модных секретов Меган Маркл, которые помогают ей быть элегантной (фото)

Эксперт по стилю выбрал ключевые предметы гардероба Меган Маркл. Определенные вещи помогают герцогине создать минималистичный, но элегантный образ.

Главный стилист модного онлайн-издания SilkFred Меган Вактинс проанализировала стиль герцогини Сассекской Меган Маркл, который менялся с годами, начиная с тех пор, как она стала голливудской актрисой, и заканчивая постоянной работой в королевской семье. Ее моде следуют многие, и ей завидуют, отметила эксперт по стилю, сообщает Еxpress.

От полосатых блейзеров до белоснежных рубашек и четких силуэтов — герцогиня Сассекская на протяжении многих лет освоила элегантный и преппи-стиль. Ее выбор одежды приводит в восторг королевских поклонников каждый раз, когда она появляется в новом образе, поэтому некоторые аналогичные вещи быстро распродаются.

Эксперт Меган Уотктинс выделила пять ключевых вещей, которые помогают герцогине создать минималистичный, но элегантный образ.

"Для дневных экскурсий она предпочитает классические рубашки синего или белого цвета, которые легко сочетать с джинсами или сшитыми на заказ брюками. Рубашка также означает, что Меган может сменить верхнюю одежду, поскольку она хорошо сочетается с блейзерами, пальто или, как мы видели в Канаде, с накидками", — отметила Уоткинс.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл Фото: Скриншот

В своем последнем появлении в Лос-Анджелесе Меган Маркл надела темно-серые джинсы скинни и такого же цвета джемпер.

"Похоже, что Меган — сторонница джинсов скинни. Она часто носит джинсы скинни черного или темного цвета на повседневных мероприятиях, чтобы создать чистый классический силуэт", — прокомментировала стилист.

Меган Маркл с мужем принцем Гарри

Кроме этого, ключевым предметом гардероба герцогини Сассекской являются туфли-лодочки на плоской подошве или на высоком каблуке, из замши или кожи нейтрального оттенка, чтобы дополнить любой наряд и придать ему элегантный вид.

"Меган не поедет далеко без надежных черных туфель. На высоком или плоском каблуке Меган в большинстве случаев выберет этот стиль с закрытым носком, еще раз демонстрируя свою любовь к классической и непреходящей моде", — отметила стилист.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл Фото: Getty Images

Эксперт заметила, что у Меган целая коллекция потрясающих пальто. От светлых нейтральных тонов до более темных и черных цветов. Она считает, что пальто может как улучшить, так и испортить образ.

"Заметно, что Меган предпочитает нейтральные тона. Ее часто можно увидеть в длинном шерстяном пальто бежевого, светло-коричневого или цвета экрю, которое легко адаптируется и соответствует ее цветовой палитре", — объяснила Уоткинс.

Меган Маркл с принцем Гарри в Канаде Фото: Getty

Наконец, жена принца Гарри, похоже, является большой поклонницей четких форм и особенно любит платья макси с открытыми плечами, когда дело касается вечерней одежды.

"Как мы видели, Меган любит использовать классические силуэты, которые выдержат испытание временем, и часто не слишком вникает в мимолетные тенденции. Для официальных мероприятий она часто выбирает платье макси с открытыми плечами, которое придает женственность, но при этом уместно и модно", — сказала стилист.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, 1 марта сообщалось, что Меган Маркл отправилась на лыжный курорт с подругами и без принца Гарри. Молодые мамы весело провели время на курорте.