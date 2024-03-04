Мама Джастина Бибера в день его рождения поделилась детскими фотографиями звезды (фото, видео)

Знаменитый певец отпраздновал свой юбилей. Его тепло поздравила не только мама, но и жена Хейли Болдуин Бибер.

В честь особенного дня, 30-летия канадского певца Джастина Бибера его мать, Патти Маллетт, опубликовала детские фотографии звезды. Она составила целую галерею снимков, начиная от ее беременности до подросткового возраста Бибера, сообщает Рeople.

48-летняя Маллетт начала показ с милого снимка маленького Джастина с удивленным выражением лица, а затем добавила фотографию, на которой она изображена во время беременности.

На других забавных фотографиях будущая знаменитость одет в шляпу-панаму. Кроме этого, Маллетт опубликовала несколько фотографий сына в подростковом возрасте. Патти завершила свой показ кадром с празднования 30-летия звезды. На финальном фото можно увидеть сияющего певца со своими близкими и большим двухъярусным тортом со свечами.

"30 ЛЕТ! Просто так. С днем ​​рождения, Джастин. Не буду врать, я немного плакала на этой неделе, пересматривая фотографии. Время летит так быстро. Было удивительно видеть, как ты стал тем, кем ты являешься сегодня @justinbieber. Для меня большая честь быть твоей мамой. Я люблю тебя больше, чем ты думаешь. Не могу дождаться, чтобы увидеть великие вещи, которые Бог запланировал для тебя. У тебя все еще впереди! ", — подписала свой пост Патти Маллетт.

В день его 30-летия Бибера также поздравила его жена Хейли Болдуин Бибер. На своей странице в Instagram она написала: "30! Слова никогда не смогут описать красоту того, кем ты есть. С днем рождения тебя… любовь всей моей жизни".

Ранее, 29 февраля сообщалось, что Хейли и Джастин Бибер сходили в церковь на фоне слухов о разводе. Пара, которая поженилась в 2018 году, спровоцировала слухи о серьезных проблемах в браке. Сообщалось, что причиной стали бывшие отношения и вопрос, когда они наконец станут родителями.