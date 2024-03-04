Блейк Лайвли заметили на редком свидании с Райаном Рейнольдсом (фото)

Звездная пара жената с 2012 года. Они воспитывают четырех дочерей.

36-летнюю американскую актрису Блейк Лайвли и 47-летнего Райана Рейнольдса заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости под руку направились в ресторан Buvette в Нью-Йорке, который "празднует европейские традиции ремесла и дизайна".

Звезда "Сплетницы" была в расклешенных синих джинсах, черном пальто с черно-фиолетовым свитером поверх белой футболки. Многодетная мама также надела светлые туфли на платформе. Она добавила к весеннему образу яркую сумочку через плечо и распустила свои длинные светлые волосы.

Тем временем Райан Рейнольдс надел темные брюки, синюю безрукавку поверх темно-серой рубашки и белой футболки. На ногах звезды "Дэдпула" были черно-белые кроссовки. Он держал в руках яркий пакет.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Звездные супруги являются родителями четырех дочерей: Джеймс, девять лет, Инез, семь лет, Бетти, четыре года, и годовалого ребенка, чье имя они до сих пор не раскрыли.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми Фото: Getty Images

Влюбленные познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь", а в 2012 году поженились. До этого Рейнольдс состоял в браке со Скарлетт Йоханссон.

Напомним, Блейк Лайвли показала их с Райаном Рейнольдсом спальню.

Также Фокус писал о главном секрете счастливого брака Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.