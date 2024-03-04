Соломия Витвицкая показала подарок от таинственного поклонника (фото)

Телеведущая получила большой букет кремовых роз. Однако от кого ей пришел такой презент, Соломия Витвицкая скрыла от подписчиков.

Ведущая Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками фотографией романтического подарка, который ей преподнесли. Снимок Витвицкая опубликовала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии изображен большой букет роз кремового цвета. На их фоне телеведущая нарисовала желтое сердце. Соломия сохранила интригу и не написала, от кого получила этот трогательный подарок.

Соломии Витвицкой преподнесли романтический подарок Фото: solomiyavitvitska/ Instagram

Отметим, что только несколько дней назад Соломия Витвицкая впервые за длительное время рассказала о своей личной жизни и сообщила, что теперь не одна. У телеведущей завязались отношения с Алексеем Ситайлом — бывшим судьей, который с начала полномасштабной войны в Украине добровольно отправился в зону боевых действий.

Тогда телеведущая написала, что именно Алексей заставил ее снова поверить в любовь. Она уточнила, что сейчас у нее с любимым человеком отношения на расстоянии. И, вместо конфет и цветов, у них пока звонки по видеосвязи. Однако это не мешает Соломии ждать своего любимого человека с фронта.

Напомним, в ноябре 2023 Соломия Витвицкая впервые после развода рассказала, имеет ли отношения. Телеведущая призналась, что сейчас чувствует себя влюбленной. Однако в подробности личной жизни вдаваться не захотела.

Кроме того Соломия Витвицкая впервые призналась, почему до сих пор нет детей. Витвицкая призналась, что они пытались зачать ребенка с ее бывшим мужем Владом Кочатковым, однако она так и не забеременела. Почему так произошло, она не знает.