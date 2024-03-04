Леонардо Ди Каприо провел время с семьей (фото)

Родители голливудского актера развелись, когда ему был всего год. Сейчас Джордж Ди Каприо женат на Пегги Фаррар.

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо провел время с семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудскую звезду заметили с его папой Джорджем Ди Каприо, мачехой Пегги Фаррар и 16-летней племянницей Норманди Фаррар. Семья посетила ресторан Cipriani в Беверли-Хиллз.

Ди Каприо-младший был в клетчатой рубашке, черном пиджаке, светлых брюках и черных кроссовках. Актер также был в черной защитной маске на лице и черно-белой кепке, а волосы его были собраны в хвост, который торчал сзади.

Леонардо Ди Каприо провел время с семьей

Отец Леонардо и его мама Ирмелин Инденбиркен развелись в 1975, когда актеру был всего год. В 1995 Джордж женился на Пегги Фаррар, с которой до сих пор состоит в браке.

Отец голливудской звезды сыграл небольшую роль в комедии Пола Томаса Андерсона о взрослении "Пицца с лакрицей", которая разворачивается в 1970-х годах. Писатель изобразил владельца магазина париков, который убедил главного героя фильма начать собственное дело.

Леонардо Ди Каприо с отцом и мачехой в 2023 году

Что касается самого Лео, то сейчас он встречается с итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об их отношениях стало известно в конце лета 2023 года после ряда кадров папарацци и откровений инсайдеров.

Напомним, модель Playboy раскритиковала Леонардо Ди Каприо.

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