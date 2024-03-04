Иванка Трамп в потрясающем платье посетила торжество индийских миллиардеров (фото)

Свадьба Ананта Амбани и Радики Мерчант станет грандиозным событием. Уже приглашены более 1000 гостей.

Этим летом в Индии состоится свадьба века. Узами браками себя свяжут представители богатейших семей страны: Анант Амбани и Радика Мерчант. На свадьбе будут кинозвезды, знаменитости и богатые люди. Известно, что на предсвадебном торжестве, которое началось 1 марта и длилось три дня, присутствовали Билл Гейтс, Марк Цукерберг и дочь 45-го президента США Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером и дочерью Арабеллой, сообщает Еxpress.

Иванка Трамп поделилась в Instagram прекрасными фотографиями с дочерью и мужем на торжестве в Индии.

"Первая ночь в Индии — волшебный вечер в Эверленде! Шлю теплые пожелания Ананту и Радике бесконечного счастья и любви в момент, когда они вместе отправляются в это чудесное приключение", — написала Иванка.

Для праздничного вечера она выбрала элегантное платье в пол с глубоким вырезом и расшитыми золотисто-серебряными пайетками. Известный индийский курюрье, дизайнер и стилист Маниш Малхотра охарактеризовал платье Иванки, как сари с золотыми и серебряными полосками, которое продается по цене 2535 фунтов стерлингов (более 122 000 грн. — ред.).

Ее муж Джаред был одет в черный традиционный индийский бандхгала на пуговицах, а дочь Арабелла надела очаровательное блестящее синее платье.

Поклонники в комментариях отметили, что Иванка выглядела прекрасно в блестящем платье: "Прекрасные фотографии! Ваше платье просто потрясающее!", "Джаред выглядит намного лучше с бородой, ему следует оставить ее", "Платье Иванки Трамп великолепно!".

Известная американская певица Рианна возглавила пятничную развлекательную программу. Сообщается, что за выступление на торжествах ей заплатили 5 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что Билл Гейтс и Хиллари Клинтон посетят свадьбу богатейших людей Индии, которая состоится этим летом. Узами браками себя свяжут представители богатейших семей страны: Анант Амбани и Радика Мерчант.