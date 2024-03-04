Эшли Робертс в шикарном мини-платье с новым бойфрендом посетила церемонию Brit Awards (фото)

Певица выглядела потрясающе на церемонии вручения премии. Она впервые публично появилась со своим новым партнером.

Американская певица Pussycat Dolls, актриса и телеведущая 42-летняя Эшли Робертс впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом 25-летним артистом Джорджем Роллинсоном. 2 марта пара посетила церемонию вручения музыкальной премии BRIT Awards 2024, сообщает Daily Mail.

Известно, что они встречаются с ноября прошлого года. Фотографы заметили их на улице. Эшли выглядела более влюбленной, чем когда-либо. Джордж обнял ее за плечо и нес красную сумочку Bottega Veneta стоимостью 2 тысячи фунтов стерлингов (более 96000 грн. — ред.).

Эшли Робертс с бойфрендом Джорджем Роллинсоном Фото: Getty Images

Знаменитость продемонстрировала стройную фигу в красном мини-платье на бретелях и смелым разрезом по бокам, рюшами и декором из цветов. Образ она дополнила серебряными босоножками на высоких каблуках. Свои длинные светлые локоны Эшли уложила в непринужденную прическу.

Тем временем Джордж был одет в синие широкие брюки с принтом, которые он сочетал с белой футболкой и курткой-рубашкой в крупную клетку.

Эшли Робертс с партнером Джорджем Роллинсоном Фото: Getty Images

Джордж, который на 17 лет младше Эшли, является первым серьезным партнером Эшли с момента ее разрыва с профессионым танцором Джованни Пернис в 2020 году.

"Эшли и Джордж влюблены друг в друга. Пока они решили сохранить свои отношения в секрете, но постепенно начали делиться фрагментами своей совместной жизни в социальных сетях. Эшли совершенно не беспокоит их разница в возрасте… у них схожие интересы, и он вдохновлял ее творчески, она уже давно не чувствовала ничего подобного", — сообщил один из друзей пары журналистам.

Ранее, Адель появилась на премии Brit Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina, что стало большим сюрпризом для дизайнера.