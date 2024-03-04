"Я вижу принцессу Шарлотту": опубликовано детское фото принцессы Дианы

Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в 1997 году. Ее брат Чарльз иногда делится архивными кадрами.

Чарльз Спенсер поделился трогательной фотографией из своего детства, на которой запечатлена его покойная сестра, принцесса Диана, которая невероятно похожа на свою внучку, принцессу Шарлотту. Архивный снимок брат покойной принцессы Уэльской опубликовал в Instagram.

Граф Спенсер показал черно-белую фотографию 1967 года, на которой маленькая принцесса Диана в возрасте шести лет позирует в белом льняном топе с рукавами и шортах, в шлепанцах вместе со своим братом и мамой.

Чарльзу на фото всего три года. Он предстал в очаровательном клетчатом топе и шортах, в носках и босоножках, сидя на качелях, вероятно, в их доме детства — поместье Олторп в Западном Нортгемптоншире.

Принцесса Диана в детстве

Мать Чарльза и Дианы, Фрэнсис Кидд, также была замечена на фото в возрасте 31 года в белом топе и юбке-карандаше.

"Моя мать, Диана, и я, примерно в 1967 году. Мне было три, а Диане 5 или 6. Мне нравится, как каждый из нас выглядит счастливым", — написал Чарльз Спенсер.

"На этом этапе моей жизни моя мать называла меня по прозвищу "Базз", потому что она считала, что я обладаю бесконечной энергией достаточно счастливой — и занятой — пчелы", — добавил брат покойной принцессы Дианы.

Интересно, что маленькая Диана на архивном кадре очень похожа на свою внучку Шарлотту.

"Диана похожа на Шарлотту. Замечательное воспоминание!", "Вау, я вижу принцессу Шарлотту в ее бабушке здесь", "Принцесса Диана никогда не будет забыта", — комментируют публикацию пользователи сети.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Диана едва не отменила свадьбу с принцем Чарльзом.

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