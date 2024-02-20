Гламурные племянницы-близнецы принцессы Дианы затмили всех на неделе моды в Мадриде (фото)

Сестры присутствовали на модном мероприятии в гармонирующих твидовых нарядах. Девушки не новички в мире моды. В прошлом году они выходили на подиум, демонстрируя одежду британского модельера.

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Приехав на неделю моды в столицу Испании Мадрид, племянницы-близнецы принцессы Дианы порадовали присутствующих своим прибытием: они были одеты в одинаковые твидовые наряды и заняли места в первом ряду на престижном мероприятии, сообщает Еxpress.

31-летние Элиза и Амелия Спенсер были в центре внимания на "Mercedes-Benz Fashion Week Madrid". Девушки посетили показ мод "Lola Casademunt by Maite". Леди Амелия одела бронзовую рубашку и соответствующий металлический галстук, широкие клетчатые брюки и туфли на каблуке. К своему образу она также добавила блестящие изумрудно-зеленые серьги-люстры и твидовую сумочку в тон.

Фото: Getty Images

Тем временем леди Элиза под стать своей сестре надела твидовый костюм с шортами, бежевую водолазку, фактурный пиджак и соответствующую сумочку.

Свои светлые волосы Элиза и Амелия распустили и сделали прямой пробор.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Они остановились в отеле "Madrid Edition", расположенном на Пласа-де-Селенке, тихом уголке центра города, окруженном историческими зданиями.

Близнецы не новички в мире моды: ранее они уже выходили на подиум на неделе моды в Лондоне в 2023 году, демонстрируя одежду британского модельера Джоша Берча Джонса.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что принц Уильям посетит церемонию BAFTA без принцессы Кейт Миддлтон. Принц Уильям поддерживает свою жену принцессу Уэльскую, которая восстанавливается после операции. Как заботливый отец, он присматривает за детьми.