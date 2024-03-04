Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройную фигуру в пикантной юбке в Париже (фото)

Звезда подиума с удовольствием позировала фотографам на улице. Ее партнер, известный киноактер, Джейсон Стейтем и их дети остались дома в Лос-Анджелесе.

36-летняя британская супермодель, известна как одна из "ангелов" "Victoria's Secret", Рози Хантингтон-Уайтли привлекла внимание в смелом сером наряде. 3 марта она прибыла на показ Valentino в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

Знаменитость выглядела невероятно в пикантной серой юбке-миди с эффектным разрезом по бокам и тремя вырезами, украшенными бабочками.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

В этом наряде она продемонстрировала свою великолепную фигуру. Необычную юбку Рози сочетала с подходящим укороченным джемпером с длинными рукавами. Свой образ Хантингтон-Уайтли дополнила элегантными белыми туфлями на высоком каблуке. В руках у нее был светло-серый клатч. Из украшений на звезде подиума была массивная золотая цепочка и серьги-подвески. Длинные светлые локоны ниспадали по плечам. Бывшая модель Victoria's Secret завершила свой образ солнцезащитными очками.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли в Париже Фото: Getty Images

Она с удовольствием позировала для фотографов на улице. Это первый показ мод, на котором Рози увидели с момента прибытия во французскую столицу 1 марта. Ее жених и дети остались дома. Знаменитость помолвлена ​​со звездой фильма "Карты, деньги, два стволовой" 56-летним актером Джейсоном Стейтемом. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, пара вместе с 2010 года. У них есть сын Джек, шести лет, и дочь Изабелла, которой почти два года. Рози и Джейсон помолвлены ​​уже почти девять лет. Ранее Хантингтон-Уайтли призналась журналистам, что не планирует в ближайшее время официально оформить свои отношения со знаменитым актером и отцом ее детей. Они заботятся о своих детях и избегают напрямую публиковать их фотографии в социальных сетях.

Ранее Фокус писал о том, что Рози Хантингтон-Уайтли отправилась на прогулку с маленькой дочерью. Модель была замечена в Беверли-Хиллз с дочкой Беллой.