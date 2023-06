Роузи Хантингтон-Уайтли cтала новым послом Tiffany и примерила невероятные драгоценности

Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли и мать двоих детей не скрывает своей гордости по поводу этого сотрудничества.

Related video

Легендарная ювелирная компания Tiffany & Co объявила о назначении 35-летней супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли новым глобальным послом бренда, а возлюбленная Джейсона Стэйтема уже поделилась на своей странице первым видео.

Хантингтон-Уайтли, возможно, одно из самых узнаваемых лиц британского модного Олимпа, участвовала в рекламных кампаниях некоторых из самых любимых брендов по всему миру. Теперь она – в команде из самых престижных ювелирных домов.

В ролике она демонстрирует украшения из коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany & Co Blue Book 2023: Out of the Blue. Как известно, коллекция посвящена ювелиру Жану Шлюмберже и воспевает его увлечением морскими существами. На ней – колье с большой раковинной, усыпанное бриллиантами, серьги и кольцо.

"Для меня невероятная честь сотрудничать с таким легендарным ювелиром с богатой историей. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого наследия и семьи Tiffany & Co.", – заявила модель.

Ранее Фокус рассказывал, в чем особенность коллекции Blue Book 2023, и что в нее входит.