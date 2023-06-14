Розі Гантінгтон-Вайтлі стала новим послом Tiffany та приміряла неймовірні коштовності

Ангел Victoria's Secret і мати двох дітей, Розі Гантінгтон-Вайтлі не приховує своєї гордості щодо цієї співпраці.

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Легендарна ювелірна компанія Tiffany & Co оголосила про призначення 35-річної супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі новим глобальним послом бренду, а кохана Джейсона Стейтема поділилася на своїй сторінці першим відео.

Гантінгтон-Вайтлі, можливо, одна з найвідоміших осіб британського модного Олімпу, брала участь у рекламних кампаніях деяких із найулюбленіших брендів по всьому світу. Тепер вона — у команді з найпрестижнішого ювелірного дому.

У ролику вона демонструє прикраси з колекції Високого ювелірного мистецтва Tiffany & Co Blue Book 2023: Out of the Blue. Як відомо, колекція присвячена ювеліру Жану Шлюмберже й оспівує його захопленням морськими істотами. На ній — кольє з великою мушлею, посипане діамантами, сережки, браслет і каблучка.

"Для мене неймовірна честь співпрацювати з таким легендарним ювеліром із багатою історією. Я дуже пишаюся тим, що є частиною цієї спадщини та сім'ї Tiffany & Co.", — заявила модель.

Раніше Фокус розповідав, у чому особливість колекції Blue Book 2023 і що до неї входить.