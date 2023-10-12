"Рады закрывать на это глаза": Tiffany и Cartier могут закупать бриллианты из РФ, – СМИ

По словам инсайдеров есть несколько способов скрыть происхождение драгоценных камней, поэтому люксовые бренды не могут гарантировать, что они не продают российские бриллианты.

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После начала полномасштабной войны в Украине люксовые бренды Tiffany и Cartier заявили о прекращении закупок бриллиантов у Российской Федерации, однако данные об экспорте показывают, что РФ продолжает продавать свои алмазы на Запад. Об этом говорится в расследовании The Kyiv Independen, опубликованном 12 октября.

Журналисты выяснили, что одним из ключевых посредников для экспорта российских алмазов в Европу являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сообщается, что Дубай использует "практику смешивания" для маскировки происхождения горнодобывающей продукции. Трое алмазных экспертов назвали Дубай "прачечной" для отрасли.

После полномасштабного вторжения импорт ОАЭ вырос в 2,5 раза Фото: The Kyiv Independent

Кроме того, по законодательству США, российские бриллианты, ограненные в третьей стране, больше не считаются российскими. По данным журналистов, 90% всех необработанных алмазов в мире ограняются в индийском городе Сурат.

Как отмечают авторы расследования, ведущий российский производитель алмазов АЛРОСА продолжает получать доходы и может использовать часть своей прибыли для финансирования ВС РФ.

АЛРОСА добывает алмазы в Сибири. Треть акций компании принадлежит федеральному правительству России, еще одна треть принадлежит региональному правительству, а последняя треть продана частным лицам на фондовом рынке. Несмотря на санкции США, АЛРОСА сообщила о более высоких доходах от продаж в 2023 году, чем в 2022 и 2021 годах.

Данные по экспорту российских алмазов за первый квартал с 2014 по 2023 год Фото: The Kyiv Independent

По словам инсайдера, такие бренды, как Cartier и Tiffany, работают только с небольшим количеством надежных поставщиков, однако их доверенным лицам не хватает предложения, чтобы насытить люксовые бренды без российских алмазов. Так, посредники, которые продают бриллианты люксовым брендам, напрямую покупают бриллианты "смешанного происхождения" у других компаний.

Один из инсайдеров также заявил, что знает покупателя, который закупает российские бриллианты и продает их группе Louis Vuitton Moet Hennesy, в которую входит Tiffany. Согласно утверждению двух инсайдеров, люксовые бренды знают, что цифры не сходятся, и "рады закрывать на это глаза".

В Tiffany отвергли обвинения в закупках российских алмазов, а в Cartier не ответили на информационный запрос журналистов.

Напомним, 11 октября МИД РФ обратился в международную организацию гражданской авиации, заявив, что закрытие воздушного пространства и санкции против российской гражданской авиации "являются нарушением Чикагской конвенции" странами Запада.

Ранее, 4 октября, в СМИ появилась информация о том, что правительство Канады выдало ряд специальных разрешений, которые позволили местным компаниям обойти экономические санкции, наложенные на Россию.