"Раді заплющувати на це очі": Tiffany і Cartier можуть закуповувати діаманти з РФ, — ЗМІ

За словами інсайдерів, є кілька способів приховати походження дорогоцінних каменів, тому люксові бренди не можуть гарантувати, що вони не продають російські діаманти.

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Після початку повномасштабної війни в Україні люксові бренди Tiffany і Cartier заявили про припинення закупівель діамантів у Російській Федерації, однак дані про експорт свідчать, що РФ продовжує продавати свої алмази на Захід. Про це йдеться в розслідуванні The Kyiv Independen, опублікованому 12 жовтня.

Журналісти з'ясували, що одним із ключових посередників для експорту російських алмазів до Європи є Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Повідомляється, що Дубай використовує "практику змішування" для маскування походження гірничодобувної продукції. Троє алмазних експертів назвали Дубай "пральнею" для галузі.

Після повномасштабного вторгнення імпорт ОАЕ зріс у 2,5 рази Фото: The Kyiv Independent

Крім того, за законодавством США, російські діаманти, ограновані в третій країні, більше не вважаються російськими. За даними журналістів, 90% усіх необроблених алмазів у світі ограновують в індійському місті Сурат.

Як зазначають автори розслідування, провідний російський виробник алмазів АЛРОСА продовжує отримувати доходи та може використовувати частину свого прибутку для фінансування ЗС РФ.

АЛРОСА видобуває алмази в Сибіру. Третина акцій компанії належить федеральному уряду Росії, ще одна третина належить регіональному уряду, а остання третина продана приватним особам на фондовому ринку. Попри санкції США, АЛРОСА повідомила про вищі доходи від продажів у 2023 році, ніж у 2022 і 2021 роках.

Дані щодо експорту російських алмазів за перший квартал з 2014 по 2023 рік Фото: The Kyiv Independent

За словами інсайдера, такі бренди, як Cartier і Tiffany, працюють тільки з невеликою кількістю надійних постачальників, проте їхнім довіреним особам не вистачає пропозиції, щоб наситити люксові бренди без російських алмазів. Так, посередники, які продають діаманти люксовим брендам, напряму купують діаманти "змішаного походження" в інших компаній.

Один з інсайдерів також заявив, що знає покупця, який закуповує російські діаманти та продає їх групі Louis Vuitton Moet Hennesy, в яку входить Tiffany. Згідно з твердженням двох інсайдерів, люксові бренди знають, що цифри не сходяться, і "раді закривати на це очі".

У Tiffany відкинули звинувачення в закупівлях російських алмазів, а в Cartier не відповіли на інформаційний запит журналістів.

Нагадаємо, 11 жовтня МЗС РФ звернулося до міжнародної організації цивільної авіації, заявивши, що закриття повітряного простору і санкції проти російської цивільної авіації "є порушенням Чиказької конвенції" країнами Заходу.

Раніше, 4 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що уряд Канади видав низку спеціальних дозволів, які дозволили місцевим компаніям обійти економічні санкції, накладені на Росію.