РФ вимагає відкрити небо над Європою і США: МЗС поскаржилося на санкції проти цивільної авіації

МЗС Росії звинуватило в порушенні Чиказької конвенції 37 країн Заходу і зажадало від ICAO "ефективного і неупередженого" реагування на ситуацію.

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Закриття повітряного простору і санкції проти російської цивільної авіації "є порушенням Чиказької конвенції" країнами Заходу. З такою заявою МЗС РФ звернулося до міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), ініціювавши розгляд. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Росія поклала відповідальність за порушення конвенції на 37 країн: 27 членів Євросоюзу, США, Канаду, Велику Британію, Ісландію, Норвегію, Швейцарію, Албанію, Північну Македонію, Чорногорію і Монако.

Міністерство закордонних справ Росії подало скаргу на підставі "неправомірних односторонніх обмежувальних заходів дискримінаційного характеру щодо Російської Федерації та її авіапідприємств", введених цими країнами після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Серед "порушень" зазначено:

закриття неба для російських авіаперевізників;

заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них;

припинення техобслуговування і страхування літаків;

арешт бортів, що перебувають за межами Росії;

обмеження доступу до метеорологічних даних для навігації повітряних суден.

У скарзі зазначено, що дії, спрямовані проти авіагалузі РФ, "поставили під загрозу безпеку польотів" і "серйозно підірвали взаємну довіру".

"Російська Федерація як одна з провідних авіаційних держав має твердий намір домагатися припинення всіх зазначених порушень... Розраховуємо, що Рада ІКАО ефективно і неупереджено зреагує на ситуацію в умовах безпрецедентно масштабного ігнорування відповідачами своїх міжнародно-правових зобов'язань", — йдеться в заяві російського МЗС.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Росію викинули з ради ICAO. РФ зажадала повторного голосування, але це назвали "безпрецендентним" явищем і в проханні відмовили.

Раніше Фокус писав, що Росія обходить санкції США і купує запчастини для літаків на мільйони доларів. За словами журналістів, у 2022 році на склади "Аерофлоту" та інших компаній проскочили десятки партій американських запчастин на суму понад 14 млн доларів.