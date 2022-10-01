Росію викинули з ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO)

Росія вимагала повторного голосування, але це назвали "безпрецендентним" явищем і на прохання відмовили.

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Росію не переобрали до керівної Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Про це повідомило агентство Reuters.

Росія не набрала 86 голосів, необхідних для того, щоб залишитися в керівній раді Міжнародної організації цивільної авіації, що складається з 36 країн, під час зборів агентства, які триватимуть до 7 жовтня у Монреалі.

Раніше міністр транспорту Канади Омар Алгабра заявив, що Канада під час виборів до Ради ICAO проголосує проти обрання Росії.

Відомо, що, не отримавши місце в раді, Росія вимагала повторного голосування, але Поппі Хоза, президентка асамблеї та генеральна директорка цивільної авіації ПАР, назвала обставини "безпрецедентними". А представник Франції заявив, що коли голосування відбулося та результати не подобаються, ніхто не просить про повторне голосування.

[ + – ] Засідання в ICAO Фото: ICAO

ICAO на сторінці у Twitter опублікувала список країн, що увійшли до Ради за результатами голосування, що відбулося у суботу. У межах першого етапу голосування до Ради були обрані Австралія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Китай, США, Франція і Японія.

Раніше Росія, разом із Великою сімкою, Китаєм, Бразилією та Австралією, займала місця як "головні держави в галузі повітряного транспорту" в раді ІСАО.

Організація поклала на Росію відповідальність за порушення суверенного повітряного простору України та бомбардування аеропортів, що суперечить ключовій угоді 1944 року, в якій викладаються основні засади глобальної авіації.

Також Захід стверджує, що Росія незаконно надала сотні іноземних літаків, але офіційний Кремль це заперечує. Росія в березні після вторгнення в Україну дозволила своїм авіакомпаніям поміщати літаки, орендовані в іноземних компаній, до реєстру повітряних суден країни. Але будь-яка подвійна реєстрація іноземних літаків, орендованих російськими перевізниками, суперечить положенням конвенції Чикаго.

У Москві вже заявили, що необрання РФ до ради ICAO є політичним. Росія все одно залишається членом ICAO та продовжить роботу у складі організації, і це ніяк не вплине на міжнародні польоти з РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії почали розбирати деякі літаки задля необхідних деталей. Поки що відомо, що на злам пішли Sukhoi Superjet 100 і практично новий Airbus A350. Антиросійські санкції не дозволяють країні-агресорові купувати нові деталі та відправляти літаки на ремонт за кордон.