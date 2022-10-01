Россию выкинули из совета Международной организации гражданской авиации (ICAO)

Россия потребовала повторного голосования, но это назвали "беспрецендентным" явлением и в просьбе отказали.

Related video

Россию не переизбрали в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщило агентство Reuters.

Россия не набрала 86 голосов, необходимых для того, чтобы остаться в управляющем совете Международной организации гражданской авиации, состоящем из 36 стран, во время собрания агентства, которое продлится до 7 октября в Монреале.

Ранее министр транспорта Канады Омар Алгабра заявил, что Канада на выборах в Совет ICAO проголосует против избрания России.

Известно, что не получив место в совете, Россия потребовала повторного голосования, но Поппи Хоза, президент ассамблеи и генеральный директор гражданской авиации ЮАР, назвала обстоятельства "беспрецедентными". А представитель Франции заявил, что когда голосование состоялось и результаты не нравятся, никто не просит о повторном голосовании.

[ + – ] Заседание в ICAO Фото: ICAO

ICAO на странице в Twitter опубликовала список стран, вошедших в Совет по результатам голосования, состоявшегося в субботу. В рамках первого этапа голосования в Совет были избраны Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония.

Ранее Россия, наряду с Большой семеркой, Китаем, Бразилией и Австралией, занимала места в качестве "главных государств в области воздушного транспорта" в совете ИКАО.

Организация возложила на Россию ответственность за нарушение суверенного воздушного пространства Украины и бомбардировку аэропортов, что противоречит ключевому соглашению 1944 года, в котором излагаются основные принципы глобальной авиации.

Также Запад утверждает, что Россия незаконно присвоила сотни иностранных самолетов, но официальный Кремль это отрицает. Россия в марте, после вторжения в Украину, разрешила своим авиакомпаниям помещать самолеты, арендованные у иностранных компаний, в реестр воздушных судов страны. Но любая двойная регистрация иностранных самолетов, арендованных российскими перевозчиками, противоречит положениям Чикагской конвенции.

В Москве уже заявили, что неизбрание РФ в совет ICAO является политическим. Россия все равно остается членом ICAO и продолжит работу в составе организации, и это никак не повлияет на международные полеты из РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в России начали разбирать некоторые самолеты ради необходимых деталей. Пока известно, что на слом пошли Sukhoi Superjet 100 и практически новый Airbus A350. Антироссийские санкции не позволяют стране-агрессору покупать новые детали и отправлять самолеты на ремонт за границу.